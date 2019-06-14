Главного героя сериала «Сваты» вычеркнули из черного списка Минкульта
Федор Добронравов больше не угрожает национальной безопасности Украины
Министерство культуры опубликовало обновленный список лиц, которые, по их мнению, угрожают национальной безопасности. И в нем не оказалось российского актера Федора Добронравова, сыгравшего одну из главных ролей в сериале «Сваты».
Стоит отметить, что Добронравов числился в списке Минкульта с ноября 2017 года. В тот же день ему запретили и въезд на территорию Украины.
Когда стало известно, что Федор может приехать в Украину, журналисты дозвонились представителю актера и поинтересовались, готов ли он приехать к нам.
«Фёдор Викторович рад. И если данное решение, продолжение съемок сериала «Сваты» и гастроли помогут наладить отношения между двумя странами, он не против осуществлять свою творческую деятельность в любой стране мира», - рассказала представитель актера Ирина Сойкина в интервью изданию «КП в Украине».
Стоит отметить, что ждать возвращения популярного сериала на телеэкраны в ближайшее время не стоит.
Экспертная комиссия при Государственном агентстве Украины по вопросам кино не одобрила выдачу каналу «1+1» повторного прокатного разрешения на показ второго сезона сериала «Сваты».