Главного героя сериала «Сваты» вычеркнули из черного списка Минкульта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Федор Добронравов

Федор Добронравов больше не угрожает национальной безопасности Украины

Министерство культуры опубликовало обновленный список лиц, которые, по их мнению, угрожают национальной безопасности. И в нем не оказалось российского актера Федора Добронравова, сыгравшего одну из главных ролей в сериале «Сваты».

Стоит отметить, что Добронравов числился в списке Минкульта с ноября 2017 года. В тот же день ему запретили и въезд на территорию Украины.

Когда стало известно, что Федор может приехать в Украину, журналисты дозвонились представителю актера и поинтересовались, готов ли он приехать к нам.

«Фёдор Викторович рад. И если данное решение, продолжение съемок сериала «Сваты» и гастроли помогут наладить отношения между двумя странами, он не против осуществлять свою творческую деятельность в любой стране мира», - рассказала представитель актера Ирина Сойкина в интервью изданию «КП в Украине».

Стоит отметить, что ждать возвращения популярного сериала на телеэкраны в ближайшее время не стоит.

Экспертная комиссия при Государственном агентстве Украины по вопросам кино не одобрила выдачу каналу «1+1» повторного прокатного разрешения на показ второго сезона сериала «Сваты».