У Тіни Кароль під час концерту тріснула сукня: як відреагувала співачка (відео)

Тіна Кароль виконала на сцені перекладену з російської мови пісню «Тепер я знаю»

Українська співачка Тіна Кароль виступила на музичній церемонії Muzvar Awards у столичному Палаці спорту, однак під час її концерту стався конфуз. Її сукня «не витримала» активних танців та розстібнулася. Про це розповідає «Главком».

У мережі з'явилися кадри з виступу Тіни Кароль, коли вона виконала свою пісню «Тепер я знаю», яку артистка переклала з російської на українську мову. Під час танців та різноманітних рухів з балетом, коли один з танцюристів доторкнувся до сукні Тіни Кароль, вона почала розходитися у різні сторони.

Співачка помітила це, однак не звернула увагу, підняла голову та продовжила свій виступ і танець. Навіть з розстібнутою сукнею артистка завершила свій концерт, а інцидент з її одягом не вплинув на її спів та сценарій шоу.

У мережі разом із відео-франаментом виступу Тіни Кароль, де в неї тріснула сукня, користувачи пожартували, що такого енергійного виступу співачки не витримала навіть її сукня.

