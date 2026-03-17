У Тіни Кароль під час концерту тріснула сукня: як відреагувала співачка (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Через динамічний перфоманс на сцені сукня співачки «не витримала» та розстібнулася
колаж: glavcom.ua

Тіна Кароль виконала на сцені перекладену з російської мови пісню «Тепер я знаю»

Українська співачка Тіна Кароль виступила на музичній церемонії Muzvar Awards у столичному Палаці спорту, однак під час її концерту стався конфуз. Її сукня «не витримала» активних танців та розстібнулася. Про це розповідає «Главком».

У мережі з'явилися кадри з виступу Тіни Кароль, коли вона виконала свою пісню «Тепер я знаю», яку артистка переклала з російської на українську мову. Під час танців та різноманітних рухів з балетом, коли один з танцюристів доторкнувся до сукні  Тіни Кароль, вона почала розходитися у різні сторони.

Співачка помітила це, однак не звернула увагу, підняла голову та продовжила свій виступ і танець. Навіть з розстібнутою сукнею артистка завершила свій концерт, а інцидент з її одягом не вплинув на її спів та сценарій шоу.

У мережі разом із відео-франаментом виступу Тіни Кароль, де в неї тріснула сукня, користувачи пожартували, що такого енергійного виступу співачки не витримала навіть її сукня.

Нагадаємо, Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак, яка втекла до Росії. Тіна Кароль нагадала Ані Лорак про ціну її кар’єру в Росії та показала середній у відповідь на її недавні заяви про витіснення з українського шоубізу. Артистка не назвала імені, до кого вона звертається, але натякнула, що мова йде про людину, яка заробляє рублі у РФ. Після своєї заяви Тіна Кароль показала середній палець. 

Також повідомлялося, Тіна Кароль публічно перепросила за вірусний ролик із рядками «у нас немає світла, та в нас є добро», який викликав хвилю критики в соцмережах. Тіна Кароль заявила, що її виступ неправильно зрозуміли, а сама вона перебуває «максимально в контексті» проблем, які переживають українці через війни та відключення електроенергії.

Оскар-2026. Голлівудські зірки залишили після себе купу сміття у залі (фото)
Оскар-2026. Голлівудські зірки залишили після себе купу сміття у залі (фото)
76-річна Сігурні Вівер вразила соцмережі своїм виглядом на Оскарі (фото)
76-річна Сігурні Вівер вразила соцмережі своїм виглядом на Оскарі (фото)
Оля Полякова поскаржилася на ставлення польських прикордонників до українців (відео)
Оля Полякова поскаржилася на ставлення польських прикордонників до українців (відео)
У Тіни Кароль під час концерту тріснула сукня: як відреагувала співачка (відео)
У Тіни Кароль під час концерту тріснула сукня: як відреагувала співачка (відео)
Оскар-2026. Тімоті Шаламе зазнав принижень та насмішок на церемонії нагородження
Оскар-2026. Тімоті Шаламе зазнав принижень та насмішок на церемонії нагородження
Оскар-2026. Адам Пірсон став новою іконою стилю та інклюзивності
Оскар-2026. Адам Пірсон став новою іконою стилю та інклюзивності

