У Києві введено екстрені відключення світла через масовану атаку РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Києві введено екстрені відключення світла через масовану атаку РФ
колаж: glavcom.ua

Відключення застосовані на лівому березі Києва

Зранку суботи, 27 грудня, у столиці та області ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Через черговий удар ворога по критичній інфраструктурі енергетики були змушені перейти до екстрених заходів. Як повідомляє «Главком», про це стало відомо із застосунку «Київ Цифровий».

Масований удар по енергетичній інфраструктурі Києва та області, який росіяни здійснювали декількома хвилями протягом ночі, спричинив серйозні пошкодження. Вже в нічні години мешканці багатьох районів столиці відчули на собі перебої з електроенергією.

Близько 08:30 у застосунку «Київ Цифровий» з'явилося офіційне повідомлення:

  • стабілізаційні графіки відключень наразі не діють;
  • запроваджено екстрені відключення електроенергії;
  • енергетики вже приступили до ліквідації наслідків атаки.

Енергетики зазначають, що екстрені заходи є необхідними, аби запобігти масштабним аваріям у мережі після отриманих пошкоджень.

Фахівці закликають мешканців бути готовими до тривалих перебоїв і, за можливості, не користуватися ліфтами, оскільки світло може зникнути позапланово.

Як відомо, сьогодні у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти. 

