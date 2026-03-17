Оля Полякова поскаржилася на ставлення польських прикордонників до українців (відео)

фото: скриншот Threads

Українці поділилися під дописом співачки власними історіями перетину кордону з Польщею

Українська співачка Оля Полякова поскаржилася на польських прикордонників, які влаштували їй перевірку на кордоні. Артистка поділилася в мережі відео, де висловила своє невдоволення стосовно того, як поляки ставляться до українців. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олі Полякової у соцмережі Threads.

Як розповіла Оля Полякова, вона прямувала до Лондона, однак на кордоні з Польщею вона зіткнулася з неприємною для неї ситуацією. За її словами, під час перетину кордону, польські прикордонники перевіряли її речі, але робили це доволі ретельно та грубо спілкувалися зі співачкою.

«Хочу пожалітися, мене розпирає. Я більше ніколи не хочу їздити через Польщу. Поляки до нас так погано ставляться. І дуже по-іншому відносяться до іноземців. Сьогодні вночі перевернули всю мою валізу. Щось шукали, рилися, в особистих речах теж копирсалися та грубо розмовляли», – поділилася співачка.

Водночас до громадян європейських країн поляки ставляться інакше. Як розповіла Полякова, коли ще один пасажир, що їхав із нею, передав прикордонниці паспорт однієї з європейських країн, її голос та ставлення до нього одразу змінилась.

Реакція українців

У коментарях під дописом співачки українці погодилися з нею та поділилися власним досвідом перетину кордону з Польщею. За словами українців, вони неодноразово зіштовхувалися з грубістю у свою сторону від поляків.

  • «Повністю погоджуюсь! Кожного разу, коли натрапляєш на жінку на кордоні – це треш… У нас в аеропорту з дівчатами вигребли із сумок половину дорогої брендової косметики, хоча вона відповідала всім нормам!»
  • «Це факт, митники просто ненавидять українців і роблять усе, щоб нас принизити на кордоні».
  • «Це до речі правда! Але вони своїм теж добра не бажають» .
  • «Вони завжди до нас так відносились, а останнім часом так взагалі, таке враження, що ми ворог № 1».«Я згодна, була аналогічна ситуація. Також усе повивертали через 2 пачки сигарет, які лежали в мене в сумці, завели в яму, орали про штраф, спілкувалась із ними Українською – не розуміють, англійською – не розуміють, перекладач не хочуть.Тому заплатили 100€, за що, досі не розумію».
Нагадаємо, Оля Полякова змінила свій стиль. На сцені виконавиця почала з'являтися у нових костюмах, що нагадали користувачам у мережі сценічні образи співачки Світлани Лободи. Українці порівняли образи співачок з останніх їхніх концертів та знайшли схожість не лише в одязі,

