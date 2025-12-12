Головна Скотч Шоу-біз
«Культурні сили» присвятили альбом сухопутним військам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Альбом «Без страху» – мистецький маніфест для вшанування та згуртування бійців Сухопутних військ у день їхнього професійного свята
скриншот відео

Альбом «Без страху» налічує дев’ять композицій, у яких – визнання, пошана та підтримка військовим

12 грудня, до Дня Сухопутних військ ЗСУ, платформа «Культурні сили» випустила музичний альбом «Без страху». В ньому пісні, створені музикантами, більшість із яких має бойовий досвід. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу.

Повідомляється, що композиції альбому також присвячені конкретним бойовим бригадам. Зокрема, музикант і продюсер Саша Чемеров написав пісню для 72-ї бригади імені «Чорних запорожців», використавши девіз підрозділу «Україна або смерть». А піхотинець Ян Шипула написав музику на вірш Олександра Олеся «Мономах» – вийшла пісня для 53-ї ОМБр імені Володимира Мономаха.  

Альбом «Без страху» налічує дев’ять композицій, у яких – визнання, пошана та підтримка. Реліз відбувся у день професійного свята тих, хто захищає Україну на передовій.

«Це музичне свідчення бойового шляху, ідентичності та єдності військових бригад», – йдеться у повідомленні. 

Ян Шипула, учасник Культурних сил, який раніше служив у 53-й бригаді, розповів, що пісні до альбому писалися як для своїх побратимів та посестер: «Пісню про Мономаха на вірші Олександра Олеся я написав ще під час боїв за Бахмут. Цей вірш яскраво показує князя як воїна та ефективного менеджера. У наші часи він точно був би бойовим командиром на фронті й мав би непохитний авторитет серед бійців». 

«Пісню «Залізний дух» я написав ще в 2014 році, – згадує Мирослав Кувалдін, – коли волонтером їздив по фронту. Хлопці тоді співали, зокрема, і «рускій рок», і я подумав: треба створювати україномовний контент, і бажано такі пісні, які були б про воїнів. Такі пісні, які б вони хотіли самі про себе співати. Пісню написав за одну ніч. І тепер ми її перезаписали в новому аранжуванні саме для альбому «Без страху». Адже ця пісня – не лише про 24-ту бригаду, а про всі залізні бригади, які йдуть до перемоги. Мені здається, що ця пісня буде резонувати з багатьма підрозділами Сухопутних військ».  

Цей альбом – мистецький маніфест для вшанування та згуртування бійців Сухопутних військ у день їхнього професійного свята.

Трекліст:

  1. Сухопутні Збройних сил – Грім & Культурні сили (слова – Віталій Грім, музика – Пет Севенспруф) 
  2. Без страху (присвята 33-й ОМБр) – Woїn Kloc & Культурні сили (слова і музика – Олександр Ремез) 
  3. Плем’я – REMEZ, Миколай Сєрга, Karrabuss & Культурний Десант (слова та музика – Олександр Ремез, Максим Бондарчук, Миколай Сєрга) 
  4. Мономах (присвята 53 ОМБр) – Ян Шипула & Культурні сили (слова – Олександр Олесь, музика – Ян Шипула, Андрій Мартиненко)
  5. Україна або смерть (присвята 72-й ОМБр) – Культурні сили і 72 бригада (слова та музика – Саша Чемеров) 
  6. Хроніки бойового медика – Dr. Spark (слова – Сергій Савіцький, Марина Magiya, музика – Андрій Андрійчук)   
  7. Сухопутні війська – Тур & Культурний Десант (слова – Артур Лабʼяк, музика – Олег Федосов) 
  8. Бʼємо ворога – Trench Orderly (слова та музика – Trench Orderly)
  9. Залізний дух (посвята 24-й ОМБр) – Мирослав Кувалдін & Інструментально-бліндажний ансамбль шансону (слова та музика – Мирослав Кувалдін)

Слухати можна на каналі Cultural Forces Music.

Також до Дня Сухопутних військ на Алеї захисників у Києві встановлено пам’ятний знак «Сухопутні війська» – на честь тих, хто тримає фронт, і вічною шаною тим, хто вже навіки в строю.

Пам'ятний знак «Сухопутні війська» встановлено на Алеї захисників у Києві
Пам’ятний знак «Сухопутні війська» встановлено на Алеї захисників у Києві
фото: «Культурні сили»

Сухопутні війська об’єднують різні підрозділи – від штурмових частин до армійської авіації. Завдяки їхній злагодженій роботі цей рід військ є найчисленнішим і найпотужнішим у складі ЗСУ. Саме тому на пам’ятному знаку зображено чотири мечі – символ сили, лицарської честі та спадкоємності поколінь. З’єднуючись у центрі, вони проривають ворожу лінію – це метафора єдності всіх підрозділів, що діють разом заради перемоги. Знак встановлено за ініціативи ГШ ЗСУ, Командування СВ ЗСУ, КМВА та «Культурних сил».

Від ранку в День Сухопутних військ на телеканалах в ротації ролик-присвята від Культурних сил.

Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

Нагадаємо, раніше платформа «Культурні сили» представила міні-альбом «ГУР працює», присвячений Дню воєнної розвідки. Збірка поєднує творчість військових і цивільних музикантів, які у стилі воєнного репу передають силу та дух українських розвідників. 

