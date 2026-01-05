Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 6 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 6 січня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла в Києві 6 січня

  • 1.1 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 20:00;
  • 1.2 черга – без світла з 05:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 2.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 15:30 до 19:30;
  • 2.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
  • 3.2 черга – без світла з 10:00 до 15:30;
  • 4.1 черга – без світла з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:00;
  • 4.2 черга – без світла з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:00;
  • 5.1 черга – без світла з 12:00 до 18:00;
  • 5.2 черга – без світла з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 01:30 до 05:30 та з 14:00 до 16:00;
  • 6.2 черга – без світла з 12:00 до 16:00.
Київ: графіки відключення світла 6 січня 2026 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 6 січня 2026 року фото 2

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: ДТЕК Київ відключення відключення світла електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
Сьогодні, 20:23
РФ вдарила по Києву
Удар по медзакладу в Києві: Зеленський зробив заяву
Сьогодні, 09:53
В Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик
Стало відомо, хто постраждав від вибуху авто на Оболоні (фото)
Вчора, 13:35
У Києві очікується ожеледиця на дорогах
Синоптики попередили про «жовтий» рівень небезпеки у Києві 30 грудня
29 грудня, 2025, 15:23
Демонтаж аварійних вікон у пошкоджених будинках
Допомога постраждалим від атаки 23 грудня у Святошинському районі: адреса штабу
23 грудня, 2025, 12:31
Через аварію на узвозі утворився затор
Лобове зіткнення на Подільському узвозі: рух транспорту ускладнено (відео)
22 грудня, 2025, 17:25
Провал дорожнього покриття на перетині вулиць Нижній Вал та Почайнинської
На Нижньому Валу стався провал асфальту. Літописна Глибочиця дає про себе знати
11 грудня, 2025, 09:27
Житло має невисоку ціну, але потребує ремонту і коштів на необхідні меблі та техніку
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн (фото)
10 грудня, 2025, 09:10
Переговори Зеленського з посланцями Трампа, збільшення графіків відключень. Головне за 6 грудня
Переговори Зеленського з посланцями Трампа, збільшення графіків відключень. Головне за 6 грудня
6 грудня, 2025, 21:34

Новини

Київ: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
Убивство підлітка на фунікулері. Адвоката обвинуваченого покарано за затягування справи
Убивство підлітка на фунікулері. Адвоката обвинуваченого покарано за затягування справи
Київщина: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
Малюнок юної бучанки стане різдвяною листівкою у Шотландії: деталі проєкту
Малюнок юної бучанки стане різдвяною листівкою у Шотландії: деталі проєкту
Теракт на Оболоні: затримано дівчину, яка підірвала авто нацгвардійця на замовлення РФ
Теракт на Оболоні: затримано дівчину, яка підірвала авто нацгвардійця на замовлення РФ
Ожеледь, туман і мокрий сніг: синоптики попередили про негоду в Києві 6 січня
Ожеледь, туман і мокрий сніг: синоптики попередили про негоду в Києві 6 січня

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua