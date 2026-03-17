Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Оскар-2026. Тімоті Шаламе зазнав принижень та насмішок на церемонії нагородження

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Тімоті Шаламе мав шанс стати актором року, але втратив його через власні слова
фото: Getty Images

На сцені «Оскара» з’явилися «сідниці Тімоті Шаламе»

На церемонії нагородження кінопремії Оскар-2026 був присутній актор Тімоті Шаламе, який зіграв у фільмі «Марті Супрім» та був серед номінантів на звання «Найкращого актора року». Однак для нього церемонія запам’яталася неприємними конфузами та його «сідницями» на сцені. Про це пише «Главком».

Тімоті Шаламе став одним із тих, кого згадали на сцені «Оскара», але не як переможця. На початку 82-ї церемонії нагородження кінопремії «Оскар» ведучий заходу Конан О’Браєн пригадав Шаламе його недавнє висловлювання про балет, яке викликало обурення.

«Сьогодні ввечері надзвичайно посилена безпека. Я просто хочу про це згадати. Мені сказали, що є занепокоєння щодо нападів як із боку оперної, так і балетної спільноти», – сказав Конан О’Браєн. Після цього камера під час трансляції церемонії показала Тімоті Шаламе, який сидів серед інших зірок разом зі своєю партнеркою Кайлі Дженнер. Він ніяково посміхнувся і змовчав.

Актор Тімоті Шаламе прийшов на Оскар зі своєю дівчиною моделлю Кайлі Дженнер
фото: Getty Images

Потім Конан О’Браєн знов заговорив: «Вони просто зляться, що ти не згадав про джаз. Згодом ведучий вирішив знизити напругу в залі та додав: «Ми ж вайбуємо, так?»

Однак на це Тімоті Шаламе змовчав. До слова, ще однією загадкою на сцені «Оскара» про актора були «сідниці Тімоті Шаламе». Оркестр, що грав під час усієї церемонії додав до своїх інструментів незвичайний барабан у формі його сідниць. По цьому інструменту барабанник бив ракетками для настільного тенісу. Як виявилося, це було відсилання до однієї зі сцен фільма «Марті Супрім», де зіграв Шаламе.

Як відомо, Тімоті Шаламе напередодні «Оскара» втрапив у конфлікт через свою заяву про балет. Його слова викликали критику серед спільноти опери та балету.

Актор заявив, що ця сфера втрачає актуальність, тому він не хотів би в ній опинитися: «Я не хочу працювати в балеті чи опері, де кажуть: «Гей! Збережіть це, навіть якщо нікому це вже нецікаво». З усією повагою до людей, які займаються балетом і оперою… Я щойно втратив 14 центів у рейтингу. Я безпричинно б’ю по собі».

Ці слова не змусили чекати реакції критиків та наслідків. Саме ці слова посунули Тімоті Шаламе з перших місць у номінації «Найкращий актор року».

15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар» . Цього року Кіноакадемія вирішила не мудрувати і запросила другий рік поспіль на роль головного ведучого шоу відомого коміка Конана О’Браєна.

Нагадаємо, статуетку Оскару-2026 в номінації «Найкращий актор року» отримав Майкл Бекарі Джордан. Він зіграв роль у стрічці «Грішники», що стала доленосно для нього. Букмекери прогнозували перемогу саме йому. Фільм «Грішники» кінокритики відносять до жанру трилерів та історичних жахів. 

Як повідомлялося, Майкл Бекарі Джордан – шостий темношкірий чоловік, який отримав нагороду у цій номінації. Перед ним це зробили Вілл Сміт, Форест Вітакер, Джеймі Фокс, Дензел Вашингтон та Сідні Пуатьє (першим отримав Оскар у 1963 році). Своїх попередників Джордан також згадав у своїй промові.

Теги: Кінопремія «Оскар» гумор актор скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua