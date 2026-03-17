Оскар-2026. Тімоті Шаламе зазнав принижень та насмішок на церемонії нагородження

На сцені «Оскара» з’явилися «сідниці Тімоті Шаламе»

На церемонії нагородження кінопремії Оскар-2026 був присутній актор Тімоті Шаламе, який зіграв у фільмі «Марті Супрім» та був серед номінантів на звання «Найкращого актора року». Однак для нього церемонія запам’яталася неприємними конфузами та його «сідницями» на сцені. Про це пише «Главком».

Тімоті Шаламе став одним із тих, кого згадали на сцені «Оскара», але не як переможця. На початку 82-ї церемонії нагородження кінопремії «Оскар» ведучий заходу Конан О’Браєн пригадав Шаламе його недавнє висловлювання про балет, яке викликало обурення.

«Сьогодні ввечері надзвичайно посилена безпека. Я просто хочу про це згадати. Мені сказали, що є занепокоєння щодо нападів як із боку оперної, так і балетної спільноти», – сказав Конан О’Браєн. Після цього камера під час трансляції церемонії показала Тімоті Шаламе, який сидів серед інших зірок разом зі своєю партнеркою Кайлі Дженнер. Він ніяково посміхнувся і змовчав.

Актор Тімоті Шаламе прийшов на Оскар зі своєю дівчиною моделлю Кайлі Дженнер фото: Getty Images

Потім Конан О’Браєн знов заговорив: «Вони просто зляться, що ти не згадав про джаз. Згодом ведучий вирішив знизити напругу в залі та додав: «Ми ж вайбуємо, так?»

Однак на це Тімоті Шаламе змовчав. До слова, ще однією загадкою на сцені «Оскара» про актора були «сідниці Тімоті Шаламе». Оркестр, що грав під час усієї церемонії додав до своїх інструментів незвичайний барабан у формі його сідниць. По цьому інструменту барабанник бив ракетками для настільного тенісу. Як виявилося, це було відсилання до однієї зі сцен фільма «Марті Супрім», де зіграв Шаламе.

Як відомо, Тімоті Шаламе напередодні «Оскара» втрапив у конфлікт через свою заяву про балет. Його слова викликали критику серед спільноти опери та балету.

Актор заявив, що ця сфера втрачає актуальність, тому він не хотів би в ній опинитися: «Я не хочу працювати в балеті чи опері, де кажуть: «Гей! Збережіть це, навіть якщо нікому це вже нецікаво». З усією повагою до людей, які займаються балетом і оперою… Я щойно втратив 14 центів у рейтингу. Я безпричинно б’ю по собі».

Ці слова не змусили чекати реакції критиків та наслідків. Саме ці слова посунули Тімоті Шаламе з перших місць у номінації «Найкращий актор року».

15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії «Оскар» . Цього року Кіноакадемія вирішила не мудрувати і запросила другий рік поспіль на роль головного ведучого шоу відомого коміка Конана О’Браєна.

Нагадаємо, статуетку Оскару-2026 в номінації «Найкращий актор року» отримав Майкл Бекарі Джордан. Він зіграв роль у стрічці «Грішники», що стала доленосно для нього. Букмекери прогнозували перемогу саме йому. Фільм «Грішники» кінокритики відносять до жанру трилерів та історичних жахів.

Як повідомлялося, Майкл Бекарі Джордан – шостий темношкірий чоловік, який отримав нагороду у цій номінації. Перед ним це зробили Вілл Сміт, Форест Вітакер, Джеймі Фокс, Дензел Вашингтон та Сідні Пуатьє (першим отримав Оскар у 1963 році). Своїх попередників Джордан також згадав у своїй промові.