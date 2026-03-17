Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

76-річна Сігурні Вівер вразила соцмережі своїм виглядом на Оскарі (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сігурні Вівер була тричі номінована на кінопремію Оскар
фото: Getty Images

Користувачі припустили, що акторка завдячує молодшим виглядом косметологічним маніпуляціям

76-річна американська акторка Сігурні Вівер вразила соцмережі своїм виглядом на червоній доріжці церемонії Оскар, яка відбулася у ніч на 16 березня. Кінозірка здивувала глядачів своїм елегантним образом та молодим виглядом, пише «Главком».

Сігурні Вівер відвідала церемонію у сукні від Valentino. Зірка обрала довгу бежеву сукню, оздоблену бісером, її акцентом стали сірі манжети. Образ акторки доповнили акуратні сережки та легка укладка з макіяжем.

Деніел Барретт, Ерік Сейндон, Сігурні Вівер, Річард Бейнхем та Джо Леттері на 98-й щорічній церемонії вручення премії «Оскар»
фото: Getty Images

Однак не лише вбрання та прикраси допомогли акторці засяяти на Оскарі. Користувачі в мережі звернули увагу на те, що 76-річна Сігурні Вівер має сяюче обличчя, яке робить її молодшою.

Зокрема, на думку соцмереж, кінопродюсерка «гарно старіє». А її зовнішній вигляд говорить про те, що вона за собою доглядає та робить усе, щоб мати молодший вигляд. До слова, дехто зауважив, що зірка користується послугами косметолога, зважаючи те, як виглядає її обличчя. 

Сігурні Вівер на Оскарі у 2026 році (справа) та на кінофестивалі у 2025 році (зліва)
фото: Getty Images

Сігурні Вівер – популярна американська акторка кіно, театру, телебачення та кінопродюсерка. Вона є лауреаткою премій «Золотий глобус», BAFTA та тричі була номінанткою премії Оскар. Цьогоріч вона з’явилася на сцені Оскару, як ведуча однієї з номінації кінопремії. Разом із нею переможців представляв американський актор чилійського походження Педро Паскаль. До слова, він обрав для церемонії образ від Chanel і вразив публіку тим, що він поголився та позбувся своїх легендарних вусів.

Нагадаємо, модний журнал Cosmopolitan розкритикував образи акторок, які відвідали 98-му церемонію Оскар. Редактори видання назвали сукні, які на їх думку були невдалими. 

Також повідомлялося, у ніч на 16 березня 2026 року відбулася 98-ма церемонія вручення премії Оскар. У Лос-Анджелесі Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. Головну нагороду премії здобув фільм «Одна битва за іншою». Команду стрічки-переможця на червоній доріжці представляла акторка Шейна Макгейл. Для заходу вона обрала чорну скульптурну сукню з колекції «Анатомія ідентичності» від українського бренду Lever Couture. 

Читайте також:

Теги: США Кінопремія «Оскар» молодість акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua