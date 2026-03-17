76-річна Сігурні Вівер вразила соцмережі своїм виглядом на Оскарі (фото)
Користувачі припустили, що акторка завдячує молодшим виглядом косметологічним маніпуляціям
76-річна американська акторка Сігурні Вівер вразила соцмережі своїм виглядом на червоній доріжці церемонії Оскар, яка відбулася у ніч на 16 березня. Кінозірка здивувала глядачів своїм елегантним образом та молодим виглядом, пише «Главком».
Сігурні Вівер відвідала церемонію у сукні від Valentino. Зірка обрала довгу бежеву сукню, оздоблену бісером, її акцентом стали сірі манжети. Образ акторки доповнили акуратні сережки та легка укладка з макіяжем.
Однак не лише вбрання та прикраси допомогли акторці засяяти на Оскарі. Користувачі в мережі звернули увагу на те, що 76-річна Сігурні Вівер має сяюче обличчя, яке робить її молодшою.
Зокрема, на думку соцмереж, кінопродюсерка «гарно старіє». А її зовнішній вигляд говорить про те, що вона за собою доглядає та робить усе, щоб мати молодший вигляд. До слова, дехто зауважив, що зірка користується послугами косметолога, зважаючи те, як виглядає її обличчя.
Сігурні Вівер – популярна американська акторка кіно, театру, телебачення та кінопродюсерка. Вона є лауреаткою премій «Золотий глобус», BAFTA та тричі була номінанткою премії Оскар. Цьогоріч вона з’явилася на сцені Оскару, як ведуча однієї з номінації кінопремії. Разом із нею переможців представляв американський актор чилійського походження Педро Паскаль. До слова, він обрав для церемонії образ від Chanel і вразив публіку тим, що він поголився та позбувся своїх легендарних вусів.
Нагадаємо, модний журнал Cosmopolitan розкритикував образи акторок, які відвідали 98-му церемонію Оскар. Редактори видання назвали сукні, які на їх думку були невдалими.
Також повідомлялося, у ніч на 16 березня 2026 року відбулася 98-ма церемонія вручення премії Оскар. У Лос-Анджелесі Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. Головну нагороду премії здобув фільм «Одна битва за іншою». Команду стрічки-переможця на червоній доріжці представляла акторка Шейна Макгейл. Для заходу вона обрала чорну скульптурну сукню з колекції «Анатомія ідентичності» від українського бренду Lever Couture.
Читайте також:
Коментарі — 0