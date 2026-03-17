Оскар-2026. Голлівудські зірки залишили після себе купу сміття у залі (фото)
Глядачі церемонії залишили після себе безлад у залі
Мережею розлетілися фото зали, де відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії Оскар. Користувачі в мережі розкритикували голлівудських зірок за безлад, який вони залишили після себе. Про це розповідає «Главком» із посиланням на соцмережу Х.
На світлинах, що розлетілися мережею, можна побачити як у залі на підлозі біля стільчиків лежить купа сміття. Зірки залишили після себе безліч пляшок, паперових стаканів, брошури та інше. У коментарях під дописами із цими фото, користувачі розкритикували зірок за те, що вони без поваги ставляться до обслуговуючого персоналу, якому довелося прибирати за ними всю залу театру.
Були й ті, хто не стримувався у своїх висловлюваннях та назвав зірок «свинями». «Після того, як ці зарозумілі лицеміри три години поспіль розважаються на церемонії Оскар, такий безлад вони залишають після себе, щоб його прибирали робітники-іммігранти», – написав один із користувачів.
- «Після церемонії вручення премії Оскар зал був завалений сміттям, адже знаменитості залишили після себе купу відходів».
- «Багаті люди можуть бути свинями. Я сам це бачив».
- «Ось такий вигляд мають місця в залі Оскара після того, як усі розійшлися. Хтось мусив прибирати за цими неохайними знаменитостями».
«Главком» повідомляв список переможців Оскара-2026. Зокрема стало відомо переможців у номінаціях: Найкращий фільм року», «Найкращий актор року», «Найкраща акторка року», «Найкращий режисер», «Найкраща акторка та актор другого плану» та інші.
Читайте також:
Коментарі — 0