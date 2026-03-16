Оскар-2026. Адам Пірсон став новою іконою стилю та інклюзивності

У ніч на 16 березня 2026 року відбулася 98-ма церемонія вручення премії «Оскар». У Лос-Анджелесі Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. Британський актор і телеведучий Адам Пірсон, який має нейрофіброматоз (захворювання, що спричиняє пухлини на нервових тканинах), отримав визнання за роль у фільмі «Інша людина». Хоча основна увага критиків на «Оскарі-2026» була прикута до загального успіху стрічки, Пірсон став символом нової етики Голлівуду – справжньої інклюзивності. Його гра була відзначена за глибину, іронію та відсутність стереотипів щодо людей із зовнішніми особливостями. Про це повідомляє «Главком».

На червоній доріжці 2026 року Адам Пірсон вразив модних експертів своїм бездоганним стилем. Видання Esquire та Esquire Singapore включили його до списку найкраще одягнених чоловіків церемонії. Він з'явився у вбранні від бренду Amiri, доповнивши його витонченою брошкою у вигляді банта та годинником Montblanc Star Legacy.

Хоча Адам не був номінований на «Оскар-2026» як найкращий актор, він був почесним гостем як зірка фільму «Інша людина» (A Different Man). Видання The Guardian зазначає, що Пірсон став «першим актором з інвалідністю, який зміг вийти за межі нішевого кіно і стати повноцінною зіркою червоних доріжок».

Свою кар'єру британський актор почав із культового фільму «Побудь у моїй шкурі» (Under the Skin) поруч зі Скарлетт Йоганссон. Наразі Пірсон є активним захисником прав людей з інвалідністю та деформаціями обличчя. Він виступає проти використання таких особливостей лише в ролях «лиходіїв» або «жертв».

У кулуарах церемонії Пірсон зазначив, що цей «Оскар» для нього – не про нагороди, а про можливість показати світові, що кожна історія має право бути розказаною.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) відбулася 98-ма щорічна церемонія вручення премії Оскар. Тріумфатором премії став фільм американського режисера Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою».

До слова, американський актор Шон Пенн не прийшов на церемонію нагородження премії Оскар-2026. Під час вручення йому статуетки «Оскара» за перемогу в одній з номінацій, він перебував на шляху до України.