«Це останній мій виклик». Анастасія Приходько приголомшила фанів зовнішніми змінами

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Артистка наважилась на експерименти зі стилем
фото: Instagram/prykhodko_official

Співачка намагається поставити крапку у 22-річній історії чорного волосся

Виконавиця Анастасія Приходько втретє пофарбувала своє волосся, аби змінити чорний колір. До омріяного результату 38-річній артистці ще далеко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Приходько.

Співачка наголосила, що всі спроби було не до кінця були вдалими. Жоден з майстрів-колористів не міг зробити той колір, який вона хоче.

«Моя боротьба триває з квітня місяця, і цей колір перехідний. Але я вирішила залишити і його на згадку. Найважча боротьба – це боротьба з самою собою. Це останній мій виклик, я витримаю і зроблю той колір, який хочу! Трохи згодом покажу інший. До 40 років справлюсь! Я дякую чорному кольору який був зі мною 22 роки. Але я хочу інший», – відверто наголосила Анастасія Приходько.

Анастасія Приходько до (ліворуч) та після фарбування
Анастасія Приходько до (ліворуч) та після фарбування
фото: Instagram/prykhodko_official

Всі фарбування Приходько робить в Україні. Артистка заінтригувала підписників, чому саме на Батьківщині. Мовляв, відповідь на це знає, але казати цього поки не хоче. Користувачі соцмереж в цілому позитивно відреагували на кардинальні зовнішні зміни Анастасії.

  • Вас не впізнати. Хоча була на вашому концерті в Дніпрі і бачила вас.
  • Тобі дуже гарно з цим кольором.
  • Дуже не звично. Як на мене, чорний вам більше підходив. Але це ваш вибір.
  • Набагато краще ніж з чорними кольором.

Анастасія Приходько народилася 1987 року в Києві. Кар'єру почала в дитячих та молодіжних конкурсах, справжній прорив стався після участі в шоу «Фабрика звезд» в Росії 2005 року, де здобула популярність. У 2009-му представляла РФ на «Євробаченні».

Зараз співачка продовжує виступати в Україні, дає благодійні концерти, випускає пісні та займається музичними проєктами. Водночас активно підтримує українські культурні та громадські ініціативи. Втім, Приходько продовжує час від часу потрапляти в скандалі, зокрема, через толерування російської мови.

Раніше «Главком» розповідав, що співачка Джамала травмувала стегно у Львові. Водночас виконавиця Наталія Могилевська показала, який подарунок Ірина Білик зробила її донечці.

Теги: Анастасія Приходько співачка стиль

