Златі Огнєвіч порадили народити дитину. Співачка не промовчала

Співачка часто отримує подібні коментарі в соцмережах

Виконавиця Злата Огнєвіч (Zlata Ognevich) відреагувала на хейтерів. Ті в соцмережах наголошують на тому, що в 39-річної артистки не має дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Огнєвіч.

«База: практично під кожним моїм фото обов’язково знайдеться коментар: «пора вже народжувати». Я завжди вважала і вважатиму, що це вирішує тільки жінка, сама для себе. Але точно не голоси з натовпу. Чому досі в суспільстві вважають нормою давати саме такі поради/коментарі жінкам?», – наголосила співачка.

В коментарях під публікацією думки користувачів соцмереж поділилися приблизно навпіл. Одні підтримали співачку. А інші наголосили, що Злату ймовірно хвилює питання материнства.

Пора вже не читати коментарі, а буди собою.

Що думаєш те і бачиш!

Не звертайте уваги! Це заздрість.

Не беріть пустого в голову! Ваше рішення стосовно свого життя є виключно вашим рішенням.

Зазначимо, що Злата Огнєвіч не раз називала себе чайлдфрі. Це люди, які свідомо обирають не мати дітей, незалежно від стану здоров’я чи життєвих обставин. Раніше Огнєвіч говорила, що вона замислювалася про народження чи навіть усиновлення дитини. Але з часом відпустила ці думки і зараз відверто говорить, що більше не жалкує про своє рішення. Попри пояснення своєї позиції Огнєвіч продовжує отримувати повідомлення з непроханими порадами.

Раніше «Главком» розповідав, що акторка Олена Кравець пригадала про першу вагітність та дзвінки своїй мамі. Водночас легкоатлетка Марина Бех-Романчук повідомила про свою вагітність.