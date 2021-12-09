У жены продюсера «Квартала 95» опухли лицо и глаза

Анна Саливанчук призналась, что в ее жизни бывают непростые моменты, когда хочется, «чтобы пожалели и взяли на ручки»

Актриса Анна Саливанчук, известная зрителям по роли Верки в сериале «Одного разу під Полтавою» – очень активной пользователь соцсетей. И вчера, когда артистка вдруг не вышла в запланированный сторис, ей пришлось оправдываться перед поклонниками.

У Анны Саливанчук с мужем, членом партии «Слуга народа», двое сыновей. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

«Знаете почему? – написала Саливанчук, оправдываясь в своем Инстаграм. – Потому что ресурса не было. Уложила детей спать (у актрисы двое сыновей с продюсером «95 квартала» и членом партии «Слуга народа» Александром Божковым), забилась в подушку и рыдала. Плакала, как дура! Полчаса. Опухли лицо и глаза. А причина банальная. Я каждый день пишу и говорю вам, что нужно быть сильной, с высоко поднятой головой, добиваться. Что так делать нельзя, как я делала вчера! Но, знаете, все-таки иногда даже полезно, ведь силы покидают время от времени. И так устаешь, что ничего не хочется в этой жизни. Хочется, чтобы пожалели и взяли на ручки. Я всегда говорю, что нужно быть хорошими женами, мудрыми сильными матерями, дочерями, актрисами… Друзья, если хотите поплакать, то дайте себе такое право. Но долго не рыдайте. И просто помните, вы не одни. Мамы особенно! Я вас понимаю и поддерживаю».

Анна призналась, что очень сильно устает. Фото: instagram.com/salivanchuk.annа

Судя по всему, актрисе непросто дается воспитание двух маленьких детей – старшему сыну шесть лет, младшему – чуть больше года. Кроме того, Анна недавно перенесла непростую болезнь позвоночника.