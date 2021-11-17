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    Новое фото Кошевого вызвало бурную реакцию его фанатов

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    Новое фото Кошевого вызвало бурную реакцию его фанатов
    фото из открытых источников

    Кошевой поделился редким фото с одной из дочек

    На официальной странице в Instagram студии «Квартал 95» появилось редкое семейное фото одного из участников, а именно Евгения Кошевого с его старшей дочкой Варварой.

    Подпись под фото умилила всю аудиторию: «Отцовская поддержка и вдохновение за кулисами концерта».

    Кошевой из дочерью Варварой. Фото: kvartal95official

    Кошевой из дочерью Варварой. Фото: kvartal95official

    Пользователи сети моментально отреагировали на пост кучей лайков и сказали, что у Кошевого очень красивая дочь.

    Напомним, что Кошевой находиться в браке с Ксенией, с которой они вместе воспитывают двух дочерей – Варвару и Серафиму. Также недавно Кошевой провёл экскурсию по своей квартире.

    Ранее участник студии «Квартал 95» Евгений Кошевой вместе семьей устроили фотосессию.

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    Теги: Володимир Зеленський Квартал 95 «Квартал 95» новости
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    Новое фото Кошевого вызвало бурную реакцию его фанатов