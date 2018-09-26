Украинская звезда британских «Танцев со звездами» снялась в слишком откровенной фотосессии (фото)



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Украинская танцовщица Надежда Бычкова, которая присоеднилась к британского шоу «Танцы со звездами» Strictly Come Dancing, приняла участие в раскованной фотосессии

Украинская звезда британских «Танцев со звездами» снялась в откровенной фотосессии. Танцовщица позировала для мужского издания summummagazine. Купальники и рубашка на голое тело - сексуальные атрибуты фотосессии.

В британских «Танцах» украинка заменила танцовщицу Кристину Риханоф.

Напомним, что Бычкова успела попробовать себя в роли модели Playboy, снялась для обложки в 2015 и украсила издание FHM в 2012 году.

Надежда является двукратной чемпионкой Всемирных и европейских турниров по бальным танцам.

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