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    Шоу-биз

    Украинская звезда британских «Танцев со звездами» снялась в слишком откровенной фотосессии (фото)

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    Украинская звезда британских «Танцев со звездами» снялась в слишком откровенной фотосессии (фото)

    Украинская танцовщица Надежда Бычкова, которая присоеднилась к британского шоу «Танцы со звездами» Strictly Come Dancing, приняла участие в раскованной фотосессии

    Украинская звезда британских «Танцев со звездами» снялась в откровенной фотосессии. Танцовщица позировала для мужского издания summummagazine. Купальники и рубашка на голое тело - сексуальные атрибуты фотосессии.

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    Украинская звезда британских «Танцев со звездами» снялась в слишком откровенной фотосессии (фото)
    Украинская звезда британских «Танцев со звездами» снялась в слишком откровенной фотосессии (фото)
    Украинская звезда британских «Танцев со звездами» снялась в слишком откровенной фотосессии (фото)
    Украинская звезда британских «Танцев со звездами» снялась в слишком откровенной фотосессии (фото)
    Украинская звезда британских «Танцев со звездами» снялась в слишком откровенной фотосессии (фото)
    Украинская звезда британских «Танцев со звездами» снялась в слишком откровенной фотосессии (фото)
    Украинская звезда британских «Танцев со звездами» снялась в слишком откровенной фотосессии (фото)

    В британских «Танцах» украинка заменила танцовщицу Кристину Риханоф.

    Напомним, что Бычкова успела попробовать себя в роли модели Playboy, снялась для обложки в 2015 и украсила издание FHM в 2012 году.

    Надежда является двукратной чемпионкой Всемирных и европейских турниров по бальным танцам.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Настя Каменских представила украинскую песню на ведущем европейском радио

    мода и красота Танцы со звездами самые сексуальные
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