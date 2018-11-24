Украинский фильм получил главный приз на престижном кинофестивале



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/volcanofilm

За победу в номинации боролось еще 13 кинофильмов со всего мира

Украинский фильм «Вулкан» режиссера Романа Бондарчука получил главный приз Международного кинофестиваля который проходил в Рабате, Марокко. Об этом сообщается в пресс-службе Госкино в Facebook.

Сообщается, что в основном конкурсе украинская лента боролась за победу с 13-ю другими картинами со всего мира. Для игрового полнометражного дебюта Романа Бондарчука это уже шестая награда.

«Жюри шепнуло на ухо, что решение было единогласным, а их было 6!» – написал режиссер.

Фильм рассказывает историю мужчины, который переживает кризис среднего возраста. Именно в этот момент ему выпадает путешествие, в ходе которого он должен пересмотреть свой взгляд на жизнь и свои ценности. Кинокартина выйдет 21 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что украинский мультфильм победил на европейском кинофестивале.