  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе

    • Розсилка
    <p>Алина Гросу</p> <p>instagram.com/alina_grosu/</p> - Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе

    Алина Гросу

    instagram.com/alina_grosu/

    Артистка подразнила ревнивого мужа

    Украинская певица Алина Гросу, которая полтора месяца назад вышла замуж, принялась делиться женскими премудростями с подписчицами своей страницы в Инстаграме. Артистка посоветовала иногда будить в себе сексуального чертенка и примерять откровенные наряды. В доказательство своих слов, певица выставила фото, на котором позирует в кружевном наряде с декольте.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе
    Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе
    Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе
    Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе
    Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе
    Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе
    Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе
    instagram.com/alina_grosu/

    «Жена - не всегда должна быть монашкой. Для подогрева интереса мужчины иногда в тебе должен просыпаться маленький чертенок. И дома ты, за плитой, на работе или на прогулке ... по возможности всегда надо стараться выглядеть хорошо, и его глаза будут гореть, как раньше», - заявила Гросу.

    «Вчера, впервые после долгого воздержания от всех, хотя бы немного сексуальных луков (чтобы лишний раз не провоцировать на ревность мужа ... еще убежит), выгуляла свой новый комбинезон ... к сожалению, выгуливала недолго, муж сильно далеко за пределы квартиры меня не пустил и ходил всюду следом. Но столько влюбленных взглядов я от него давно не получала», - поделилась она.

     Читайте также: «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах.


     

    певица Алина Гросу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ