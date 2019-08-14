Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе



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Алина Гросу instagram.com/alina_grosu/

Артистка подразнила ревнивого мужа

Украинская певица Алина Гросу, которая полтора месяца назад вышла замуж, принялась делиться женскими премудростями с подписчицами своей страницы в Инстаграме. Артистка посоветовала иногда будить в себе сексуального чертенка и примерять откровенные наряды. В доказательство своих слов, певица выставила фото, на котором позирует в кружевном наряде с декольте.

«Жена - не всегда должна быть монашкой. Для подогрева интереса мужчины иногда в тебе должен просыпаться маленький чертенок. И дома ты, за плитой, на работе или на прогулке ... по возможности всегда надо стараться выглядеть хорошо, и его глаза будут гореть, как раньше», - заявила Гросу.

«Вчера, впервые после долгого воздержания от всех, хотя бы немного сексуальных луков (чтобы лишний раз не провоцировать на ревность мужа ... еще убежит), выгуляла свой новый комбинезон ... к сожалению, выгуливала недолго, муж сильно далеко за пределы квартиры меня не пустил и ходил всюду следом. Но столько влюбленных взглядов я от него давно не получала», - поделилась она.



