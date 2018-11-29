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    Шоу-биз

    В кинотеатрах Китая впервые покажут украинский мультфильм

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    В кинотеатрах Китая впервые покажут украинский мультфильм

    Отечественное кино выходит на по-настоящему большой рынок

    Мультфильм «Украденная принцесса» станет первой украинской картиной, которую покажут в кинотеатрах Китая. Об сообщается на странице Film.ua в Facebook.

    Объявлена и дата премьеры в Китае - 18 января 2019 года. 

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    Примечательно, что в первую неделю проката в КНР «Украденная принцесса» получит отличные стартовые позиции - около 4500 экранов, что является показателем большого коммерческого релиза для этой страны. Учитывая такое количество, очень развитую кинотеатральную сеть и высокие показатели посещения кинотеатров, украинский анимационный фильм будет доступен значительному количеству зрителей. 

    Читайте также: Сразу три украинских фильма получили награды на международном кинофестивале в Индии.

    Джерело: mediananny.com

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