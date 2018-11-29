В кинотеатрах Китая впервые покажут украинский мультфильм
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Отечественное кино выходит на по-настоящему большой рынок
Мультфильм «Украденная принцесса» станет первой украинской картиной, которую покажут в кинотеатрах Китая. Об сообщается на странице Film.ua в Facebook.
Объявлена и дата премьеры в Китае - 18 января 2019 года.
Примечательно, что в первую неделю проката в КНР «Украденная принцесса» получит отличные стартовые позиции - около 4500 экранов, что является показателем большого коммерческого релиза для этой страны. Учитывая такое количество, очень развитую кинотеатральную сеть и высокие показатели посещения кинотеатров, украинский анимационный фильм будет доступен значительному количеству зрителей.
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Джерело: mediananny.com