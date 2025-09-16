Помер легендарний актор і режисер Роберт Редфорд

Редфорд помер вранці 16 вересня у своєму будинку в штаті Юта

На 90-му році життя відійшов у вічність актор, режисер і продюсер Роберт Редфорд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що Редфорд помер вранці 16 вересня у своєму будинку в штаті Юта, у горах поблизу Прово. Про смерть повідомила Сінді Бергер, глава PR-агентства Rogers & Cowan PMK, зазначивши, що Редфорд пішов із життя уві сні. Причину смерті не уточнено.

Редфорд став однією з найяскравіших постатей Голлівуду другої половини ХХ століття. Він народився у Санта-Моніці, Каліфорнія, в родині бухгалтера. У юності захоплювався спортом і мав спортивну стипендію, однак залишив університет, вирішивши присвятити себе мистецтву та театру. Спершу навчався живопису в Європі, а згодом вивчав акторську майстерність у Нью-Йорку.

Світову славу Редфорду принесли ролі в кіно наприкінці 1960-х років. Його проривом стала стрічка «Босоніж у парку» (1967), але справжнім тріумфом – вестерн «Буч Кессіді та Санденс Кід» (1969), який закріпив за ним образ харизматичного героя. У 1970-х він знявся в низці культових фільмів: «Афера» (1973), «Три дні Кондора" (1975), «Уся президентська рать» (1976). Працював із Барброю Стрейзанд у романтичній драмі «Такі, якими ми були» (1973) та з Меріл Стріп у «З Африки» (1985). Він довгі роки залишався провідним романтичним і драматичним актором Голлівуду.

Як режисер, Редфорд здобув визнання завдяки стрічці «Звичайні люди» (1980), за яку отримав «Оскар» у номінації «Найкраща режисура». Він створював фільми з глибоким соціальним підтекстом, уникаючи «полегшеної» голлівудської продукції.

Великим досягненням Редфорда стало заснування кінофестивалю «Санденс» у 1980-х роках. Саме він став майданчиком для розвитку незалежного кіно та відкрив світові нове покоління режисерів і акторів. Завдяки цьому Редфорд отримав репутацію не лише актора, а й справжнього мецената кіноіндустрії.

Окрім кінематографа, він активно займався екологічною та громадською діяльністю, виступав на захист природи та підтримував освітні ініціативи. За життя був удостоєний численних нагород, серед яких почесний «Оскар» за внесок у розвиток кіно (2002), премія «Золотий глобус» та інші відзнаки.

У приватному житті Редфорд мав чотирьох дітей від першого шлюбу з Лолою Ван Вагенен, але пережив особисту трагедію – смерть старшого сина Скотта у дитинстві. Попри славу, він завжди намагався зберегти особистий простір та жив переважно в Юті, подалі від Голлівуду.