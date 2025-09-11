Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Помер перший проректор КНУБА, 39-річний професор Олексій Шкуратов

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Помер перший проректор КНУБА, 39-річний професор Олексій Шкуратов
У лютому 2025 року Олексій Шкуратов став першим проректором КНУБА
фото: КНУБА

Шкуратов присвятив багато років свого життя розвитку вишу, займаючи різні керівні посади

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) повідомив про передчасну смерть свого першого проректора, доктора економічних наук, професора Олексія Шкуратова, інформує «Главком».

Повідомляється, що Олексій Іванович Шкуратов присвятив багато років свого життя розвитку вишу, займаючи різні керівні посади. Він був проректором, очолював Інститут інноваційної освіти, а в лютому 2025 року став першим проректором КНУБА.

Також у його професійній діяльності була державна служба на посаді заступника міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції, де він зробив вагомий внесок у реформування освітньої сфери.

Колектив вишу не розкриває причини смерті 39-річного професора Шкуоатова.

Університетська спільнота висловила глибокі співчуття родині, близьким та друзям Олексія Шкуратова.  

Що відомо про Олексія Шкуратова

Олексій Шкуратов був визнаним фахівцем, чиї здобутки відзначили на найвищому рівні
Олексій Шкуратов був визнаним фахівцем, чиї здобутки відзначили на найвищому рівні
фото: КНУБА

Олексій Шкуратов народився 31 грудня 1985 року у селищі Кирилівка Запорізької області, яке розташоване на узбережжі Азовського моря.

У 2007 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію у Мелітополі та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Економіка підприємства». Через три роки, у 2010 році закінчив аспірантуру Таврійського державного агротехнологічного університету, захистив дисертаційну роботу та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами».

У 2016 році захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

Почав працювати у 2010 році старшим викладачем кафедри економіки підприємств Таврійського державного агротехнологічного університету.

Із 2011 року – старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, завідувач відділу, заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України.

У 2019 році став завідувачем кафедри управління територіями Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Отримав вчене звання професора за спеціальністю «Економіка».

Із 2020 року – провідний науковий співробітник, завідувач відділу Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України.

У лютому 2021 року призначений на посаду проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури.

Із серпня 2021 по квітень 2023 року був заступником Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.

У 2021–2023 роках був членом правління міжнародної міжурядової організації «Український науково-технологічний центр». Водночас у 2022–2023 роках був членом Комітету старших посадових осіб Асоціації європейського співробітництва у галузі науки і технологій (European Cooperation in Science and Technology – (COST).

У квітні 2023 року призначений на посаду проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку Національного авіаційного університету. Із листопада 2023 року очолював Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури.

На посаду проректора з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку КНУБА призначений у вересні 2024 року. 5 лютого 2025 року призначений першим проректором КНУБА.

Нагороди та професійні досгнення

Щкуратов був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2014–2016 роках, а також дворазовим іменним стипендіатом Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених у 2018 та у 2019 роках.

У 2017 році його відзначили одразу двома престижними нагородами: премією Президента України для молодих вчених та премією Київського міського голови.

Крім того, Олексій Шкуратов активно займався науково-редакційною діяльністю: був головним редактором журналу «Просторовий розвиток» та членом редакційних колегій фахових видан «Збалансоване природокористування» та «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель».

Теги: державна служба Київ смерть університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У жовтні 2022 року комунальне об'єднання закупило персональні нагрудні бодікамери, які не відповідали заявленим технічним вимогам
Посадовиця «Муніципальної охорони» Києва отримала підозру у розтраті 1,7 млн грн
14 серпня, 17:25
Суддя Френк Капріо помер у віці 88 років
Помер «найдобріший суддя» у світі Френк Капріо
21 серпня, 00:50
Вистава підкреслить ряд проблем, які роз’їдають суспільство держави, у якій триває війна
«Людина повертається з війни й бачить багалан…» Київський та харківський театри готують виставу-кабаре
22 серпня, 21:00
Експерт наголосив, що державі треба компенсувати витрати на електроенергію для людей, які залишаться без опалення
Експерт прогнозує проблеми з опаленням: 180 тисяч киян можуть не отримати тепла
21 серпня, 09:50
Відповідно до технологічних процесів, на деяких станціях поїзди метро стоятимуть більше ніж хвилину
Київський метрополітен 29 серпня зупинить рух поїздів на одну хвилину: причина
29 серпня, 07:17
Калмикова: «Ми проводимо поховання згідно із законом»
Калмикова прокоментувала скандал навколо поховань на Національному меморіальному військовому кладовищі
29 серпня, 14:01
Залкепов подав заяву до суду, після чого порушили справу за статтею «Заподіяння смерті через необережність»
Боєць ММА звинуватив російських лікарів у смерті новонародженої дитини: деталі
1 вересня, 13:32
За даними Нацполіції, внаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн грн
Закупівля реагентів для питної води. Нацполіція викрила схему розкрадання у «Київводоканалі»
1 вересня, 13:04
Зафіксовано обвал частини одного з будинків
Атака на Київ: зросла кількість постраждалих
7 вересня, 10:04

Наука та освіта

Помер перший проректор КНУБА, 39-річний професор Олексій Шкуратов
Помер перший проректор КНУБА, 39-річний професор Олексій Шкуратов
Університет Грінченка та Японський університет економіки підписали Угоду про здобуття подвійних дипломів
Університет Грінченка та Японський університет економіки підписали Угоду про здобуття подвійних дипломів
Скільки чоловіків віком від 25 років вступили до вишів цьогоріч: дані МОН
Скільки чоловіків віком від 25 років вступили до вишів цьогоріч: дані МОН
Міносвіти пропонує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ
Міносвіти пропонує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ
«Метінвест Політехніка» оголосила про додатковий набір студентів-інженерів
«Метінвест Політехніка» оголосила про додатковий набір студентів-інженерів
Український католицький університет відповів на звинувачення Наталки Ворожбит
Український католицький університет відповів на звинувачення Наталки Ворожбит

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua