Помер перший проректор КНУБА, 39-річний професор Олексій Шкуратов

У лютому 2025 року Олексій Шкуратов став першим проректором КНУБА

Шкуратов присвятив багато років свого життя розвитку вишу, займаючи різні керівні посади

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) повідомив про передчасну смерть свого першого проректора, доктора економічних наук, професора Олексія Шкуратова, інформує «Главком».

Повідомляється, що Олексій Іванович Шкуратов присвятив багато років свого життя розвитку вишу, займаючи різні керівні посади. Він був проректором, очолював Інститут інноваційної освіти, а в лютому 2025 року став першим проректором КНУБА.

Також у його професійній діяльності була державна служба на посаді заступника міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції, де він зробив вагомий внесок у реформування освітньої сфери.

Колектив вишу не розкриває причини смерті 39-річного професора Шкуоатова.

Університетська спільнота висловила глибокі співчуття родині, близьким та друзям Олексія Шкуратова.

Що відомо про Олексія Шкуратова

Олексій Шкуратов був визнаним фахівцем, чиї здобутки відзначили на найвищому рівні фото: КНУБА

Олексій Шкуратов народився 31 грудня 1985 року у селищі Кирилівка Запорізької області, яке розташоване на узбережжі Азовського моря.

У 2007 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію у Мелітополі та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Економіка підприємства». Через три роки, у 2010 році закінчив аспірантуру Таврійського державного агротехнологічного університету, захистив дисертаційну роботу та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами».

У 2016 році захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

Почав працювати у 2010 році старшим викладачем кафедри економіки підприємств Таврійського державного агротехнологічного університету.

Із 2011 року – старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, завідувач відділу, заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України.

У 2019 році став завідувачем кафедри управління територіями Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Отримав вчене звання професора за спеціальністю «Економіка».

Із 2020 року – провідний науковий співробітник, завідувач відділу Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України.

У лютому 2021 року призначений на посаду проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури.

Із серпня 2021 по квітень 2023 року був заступником Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.

У 2021–2023 роках був членом правління міжнародної міжурядової організації «Український науково-технологічний центр». Водночас у 2022–2023 роках був членом Комітету старших посадових осіб Асоціації європейського співробітництва у галузі науки і технологій (European Cooperation in Science and Technology – (COST).

У квітні 2023 року призначений на посаду проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку Національного авіаційного університету. Із листопада 2023 року очолював Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури.

На посаду проректора з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку КНУБА призначений у вересні 2024 року. 5 лютого 2025 року призначений першим проректором КНУБА.

Нагороди та професійні досгнення

Щкуратов був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2014–2016 роках, а також дворазовим іменним стипендіатом Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених у 2018 та у 2019 роках.

У 2017 році його відзначили одразу двома престижними нагородами: премією Президента України для молодих вчених та премією Київського міського голови.

Крім того, Олексій Шкуратов активно займався науково-редакційною діяльністю: був головним редактором журналу «Просторовий розвиток» та членом редакційних колегій фахових видан «Збалансоване природокористування» та «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель».