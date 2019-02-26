В правилах нет пункта, который касается гастролей участника в РФ, - организаторы нацотбора на Евровидение



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Организаторы нацотбтора ответили на волнующие общественность вопросы

Ситуация вокруг финала Национального отбора и неподписания соглашения между Maruv и «Суспільним» вызвала волну негодования среди украинских меломанов и породила много вопросов к одному из организаторов нацотбора на «Евровидение», телеканалу СТБ.

Для того чтобы развеять все сомнения и ложные предположения, телеканал решил ответить на все волнующие общественность вопросы. Среди них и самый резонансный – о пункте в договоре, который запрещает представителю Украины на Евровидении гастролировать в РФ.

«Нет, в Правилах нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции участника отбора, его гастролей в РФ, профессиональных или семейных связей. За 4 года необходимость внесения такого пункта не ставилась. Нынешние обсуждения наглядно демонстрируют, что у нас есть серьезный запрос о том, артист может или не может представлять Украину на международном конкурсе Евровидение. Да, этот момент нуждается в урегулировании, чтобы не допустить подобных дискуссий во время будущих нацотбора», - говорят организаторы.

Также руководство телеканала рассказало, почему в этом году финансово не поддерживает победителя Национального отбора

«Поддержка победителя Национального отбора в предыдущие три года было исключительно инициативой СТБ, а не обязательствами перед НСТУ. Мы не подписывали с победителями Нацотбора никаких соглашений, согласно которым они должны были бы отрабатывать нам эти деньги, и не заключали с ними эксклюзивных контрактов. Это была в чистом виде меценатская помощь. Однако основная задача любого коммерческого телеканала - производство. Поэтому, подписывая осенью новый меморандум с UA: ПЕРВЫЙ, мы пересмотрели условия с нашей стороны и исключили меценатство. 18 октября 2018, перед стартом нового Нацотбора СТБ объявил, что полностью концентрируется на том, что умеет делать лучше всего - телевизионном производстве. На создании масштабного, качественного телевизионного проекта, за которым следит вся страна», - заявили организаторы.