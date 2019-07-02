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    Шоу-биз

    В семье Николая Баскова случилась горе

    • Розсилка
    В семье Николая Баскова случилась горе
    instagram.com/vladimir_vinokur

    Отец популярного российского артиста скончался

    На 67 году жизни скончался отец российского тенора Николая Баскова -  Виктор Владимирович. Мужчина умер впоследствии продолжительной болезни, сообщает StarHit. 

    Николай Басков узнал о трагической новости не задолго до выхода на сцену, а после концерта написал пост в соцсети Instagram.

    «Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты. Царствие небесное тебе мой горячо любимый Папа. И я знаю ,что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... наша с мамой любовь к тебе бессмертна..», - признался певец в соцсети. 

    Стоит отметить, что многие российские звезды принесли свои соболезнования под постом Баскова.

    «Колечка!!! Родной !!! Не могу представить!!!! Соболезную.... Это самая счастливая семья из всех, кто долго прожил вместе», - написала Лолитиа Милявская. К соболезнованиям также присоединились Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Игорь Николаев, Полина Гагарина и многие другие.

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    Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)


    Время и место похорон музыкант афишировать не будет. Его семья хочет  провести траурную церемонию без свидетелей.


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