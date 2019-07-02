В семье Николая Баскова случилась горе



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Отец популярного российского артиста скончался

На 67 году жизни скончался отец российского тенора Николая Баскова - Виктор Владимирович. Мужчина умер впоследствии продолжительной болезни, сообщает StarHit.

Николай Басков узнал о трагической новости не задолго до выхода на сцену, а после концерта написал пост в соцсети Instagram.

«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты. Царствие небесное тебе мой горячо любимый Папа. И я знаю ,что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... наша с мамой любовь к тебе бессмертна..», - признался певец в соцсети.

Стоит отметить, что многие российские звезды принесли свои соболезнования под постом Баскова.

«Колечка!!! Родной !!! Не могу представить!!!! Соболезную.... Это самая счастливая семья из всех, кто долго прожил вместе», - написала Лолитиа Милявская. К соболезнованиям также присоединились Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Игорь Николаев, Полина Гагарина и многие другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 1 Июл 2019 в 8:01 PDT





Время и место похорон музыкант афишировать не будет. Его семья хочет провести траурную церемонию без свидетелей.



