В семье Николая Баскова случилась горе
Отец популярного российского артиста скончался
На 67 году жизни скончался отец российского тенора Николая Баскова - Виктор Владимирович. Мужчина умер впоследствии продолжительной болезни, сообщает StarHit.
Николай Басков узнал о трагической новости не задолго до выхода на сцену, а после концерта написал пост в соцсети Instagram.
«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты. Царствие небесное тебе мой горячо любимый Папа. И я знаю ,что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... наша с мамой любовь к тебе бессмертна..», - признался певец в соцсети.
Стоит отметить, что многие российские звезды принесли свои соболезнования под постом Баскова.
«Колечка!!! Родной !!! Не могу представить!!!! Соболезную.... Это самая счастливая семья из всех, кто долго прожил вместе», - написала Лолитиа Милявская. К соболезнованиям также присоединились Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Игорь Николаев, Полина Гагарина и многие другие.
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Время и место похорон музыкант афишировать не будет. Его семья хочет провести траурную церемонию без свидетелей.