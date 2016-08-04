В сети показали первый тизер мобильной игры «Гарри Поттер:Тайна Хогвартса»

У поклонников Гарри Поттера появится возможность попасть в волшебный замок

Отличная новость для поклонников вселенной Гарри Поттера! В конце года разработчики Portkey Games и Jam City собираются выпустить мобильную игру Harry Potter: Hogwarts Mystery. Игроки получат уникальную возможность попасть в знаменитую школу магии Хогвартс. Также в новой игре можно будет создавать своих героев, обучать волшебным дисциплинам,



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Мобильная игра Harry Potter: Hogwarts Mystery

У поклонников Гарри Поттера появится возможность попасть в волшебный замок

Отличная новость для поклонников вселенной Гарри Поттера! В конце года разработчики Portkey Games и Jam City собираются выпустить мобильную игру Harry Potter: Hogwarts Mystery.

Игроки получат уникальную возможность попасть в знаменитую школу магии Хогвартс. Также в новой игре можно будет создавать своих героев, обучать волшебным дисциплинам, заводить домашних питомцев и практиковать заклинания.

К сожалению, с самим Гарри Поттером встретиться не получится. Действие «Harry Potter: Hogwarts Mystery» развернется до того, как «мальчик, который выжил» поступил в школу. Зато сможете пообщаться с Хагридом, Северусом Снейпом, профессором Макгонагалл и другими легендарными личностями.

Джерело: Киноафиша