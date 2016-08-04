В сети показали первый тизер мобильной игры «Гарри Поттер:Тайна Хогвартса»
- Сьогодні, 17:32
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У поклонников Гарри Поттера появится возможность попасть в волшебный замок
Отличная новость для поклонников вселенной Гарри Поттера! В конце года разработчики Portkey Games и Jam City собираются выпустить мобильную игру Harry Potter: Hogwarts Mystery.
Игроки получат уникальную возможность попасть в знаменитую школу магии Хогвартс. Также в новой игре можно будет создавать своих героев, обучать волшебным дисциплинам, заводить домашних питомцев и практиковать заклинания.
К сожалению, с самим Гарри Поттером встретиться не получится. Действие «Harry Potter: Hogwarts Mystery» развернется до того, как «мальчик, который выжил» поступил в школу. Зато сможете пообщаться с Хагридом, Северусом Снейпом, профессором Макгонагалл и другими легендарными личностями.
Джерело: Киноафиша