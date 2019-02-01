  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В Сети появился трейлер нового «Форсажа»

    • Розсилка
    В Сети появился трейлер нового «Форсажа»

    Фильм выйдет на экраны 1 августа 2018 года

    В Сети опубликован трейлер спин-оффа «Форсажа» под названием «Форсаж: Хоббс и Шоу» режиссера Дэвида Лейтча. Видеоролик появился на официальном канале фильма на YouTube.

    Сюжет новой картины строится вокруг приключений главных героев - спецагента и преступника, роли которых исполняют Джейсон Стейтем (Декард Шоу) и Дуэйн Джонсон (Люк Хоббс).

    Трейлер к фильму «Форсаж: Хоббс и Шоу» появился всего несколько часов назад, но уже успел набрать около 200 тысяч просмотров.

    Ранее Дуэйн Джонсон рассказал, что его не будет в девятой части «Форсажа», при этом он не исключил своего появления в последующих фильмах франшизы.

    Дуэйн Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ