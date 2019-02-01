В Сети появился трейлер нового «Форсажа»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фильм выйдет на экраны 1 августа 2018 года

В Сети опубликован трейлер спин-оффа «Форсажа» под названием «Форсаж: Хоббс и Шоу» режиссера Дэвида Лейтча. Видеоролик появился на официальном канале фильма на YouTube.

Сюжет новой картины строится вокруг приключений главных героев - спецагента и преступника, роли которых исполняют Джейсон Стейтем (Декард Шоу) и Дуэйн Джонсон (Люк Хоббс).

Трейлер к фильму «Форсаж: Хоббс и Шоу» появился всего несколько часов назад, но уже успел набрать около 200 тысяч просмотров.

Ранее Дуэйн Джонсон рассказал, что его не будет в девятой части «Форсажа», при этом он не исключил своего появления в последующих фильмах франшизы.