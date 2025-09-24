Вакарчук озвучив перший гонорар гурту «Океан Ельзи» та хто його виплатив

Музичний виконавець пригадав, як на початку кар'єри в колектив мало хто вірив

Фронтвумен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук назвав ім'я організаторів, які на початку 1990-х запросив музикантів відіграти перший виступ. Також артист назвав суму, яку вони тоді отримали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал стендапера Василя Байдака.

За словами Вакарчука, коли гурт «Океан Ельзи» розпочав свою діяльність, в них мало хто вірив. Ба більше, Святослав зазначив, що з них кепкувала навколишня музична тусовка. Музикант згадав, як багатьом не подобалась назва «Океан Ельзи». Вакарчук зауважив, що йому та хлопцям було все одно на думку інших.

Тоді Святослав не думав, що музична творчість стане основною роботою. Вакарчук відчував це як хобі. Втім багато чого змінив саме перший виступ колективу «Океан Ельзи».

«Перші два роки я навіть не знав, зо за це платять гроші. Я чув про це, читав в розповідях про знаменитих музикантів, на яких я виріс. Але те, що це може бути з нами, дуже теоретично», – розповів Вакарчук.

Фронтмен гурту «Океан Ельзи» згадав, що перші гроші колектив отримав від засновників мистецького об'єднання «Дзиґа». Йдеться про вже покійних Маркіяна Іващишина та Ярослава Рущишина. Вакарчук наголосив, що це була найвпливовіша культурна організація у Львові. Святослав отримав дзвінок від Іващишина. А вже на зустрічі йому та музикантам запропонували дати два виступи в клубі.

«Він запитав, скільки це буде коштувати? Пам'ятаю, я не готовий був до цього. Він одразу дав зрозуміти, що йдеться про наш гонорар. І в результаті вони заплатили нам за кожний з виступів, на той момент, по 70 доларів. Це було серйозно, достойно, більше, ніж ми думали. Це було їхнє рішення. Досі пам'ятаю і ту розмову, і той момент. Потім почав думати, що з цього (гурту, музичної діяльності. – «Главком») може бути щось далі», – підсумував Святослав Вакарчук.

«Океан Ельзи» було засновано в жовтні 1994 року у Львові. Його лідером та фронтменом від початку є Святослав Вакарчук. Колектив став одним із найпопулярніших та найвпливовіших у сучасній українській музиці. Гурт активно гастролює, збирає стадіони в Україні та за кордоном, а також бере участь у соціальних і благодійних проєктах.

