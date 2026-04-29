Василь Вірастюк показав фото коханої та розповів історію їхнього знайомства

Обраниця Василя Вірастюка молодша за нього на 11 років

Нардеп від партії «Слуга народу» та стронгмен Василь Вірастюк показав свою кохану Ірину Зінченко в день її народження. Спортсмен привітав партнерку зі святом та поділився на своїй сторінці в Іnstagram її світлинами. Про це пише «Главком» із посиланням допис нардепа.

Допис із привітанням своєї коханої Василь Вірастюк опублікував 28 квітня в день її народження. Ірина Зінченко молодша за свого обранця на 11 років. Василь Вірастюк розповів, як саме познайомився з нею. За його словами, на той момент він ще перебував у шлюбі, а Зінченко розлучалася.

Василь Вірастюк та Ірина Зінченко мають двох дітей

«Доля нас звела зовсім випадково, ніхто з нас спеціально не шукав знайомства, я на той момент був одружений, Ірина була не у стосунках і в процесі розлучення. У її житті було всяке, і зрада, багато болі та розчарування, сльози, і все з нуля, без підтримки», – йдеться у повідомленні.

У своєму дописі Вірастюк привітав кохану зі святом та пообіцяв зробити її щасливою. До слова у своєму привітанні нардеп називає обраницю Іриною Ігорівною. «Я хочу побажати тобі моя солоденька, бути завжди веселою, усміхненою, з гарним настроєм, успішною, обов'язково здоровою. Зроблю все для того, щоб ти Ірина Григорівна була безмежно щасливою, ну і біля тебе!» – написав спортсмен.

Також Василь Вірастюк зізнався жінці у коханні та поділився її світлинами. «Кожного дня говорю тобі, що кохаю тебе. І зараз пишу: кохаю безмежно і від щирого серця. Бажаю бути з тобою якомога довше, допоки…. Але зараз не про це, ще раз вітаю тебе з ще одним днем щасливого життя», – додав стронгмен.

Нагадаємо, Василь Вірастюк у травні 2024 року розлучився із другою дружиною. У шлюбі з другою дружиною в спортсмена народилося двоє синів – Олег та Олександр. У вересні 2023 року він повідомив, що розлучається із дружиною.

Як відомо, Василь Вірастюк познайомився з Іриною Зінченко у 2019 році, романтичні стосунки між ними почалися після лютого 2022 року. У 2023 році стало відомо, що у пари народився син. Зі слів спортсмена, його назвали його Володимир. А у 2025 році закохані вдруге стали батьками.