Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Василь Вірастюк показав фото коханої та розповів історію їхнього знайомства

Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Василь Вірастюк привітав із днем народження свою кохану
колаж: glavcom.ua

Обраниця Василя Вірастюка молодша за нього на 11 років

Нардеп від партії «Слуга народу» та стронгмен Василь Вірастюк показав свою кохану Ірину Зінченко в день її народження. Спортсмен привітав партнерку зі святом та поділився на своїй сторінці в Іnstagram її світлинами. Про це пише «Главком» із посиланням допис нардепа.

Допис із привітанням своєї коханої Василь Вірастюк опублікував 28 квітня в день її народження. Ірина Зінченко молодша за свого обранця на 11 років. Василь Вірастюк розповів, як саме познайомився з нею. За його словами, на той момент він ще перебував у шлюбі, а Зінченко розлучалася.

Василь Вірастюк та Ірина Зінченко мають двох дітей
фото: Іnstagram.com/vasylvirastyuk

«Доля нас звела зовсім випадково, ніхто з нас спеціально не шукав знайомства, я на той момент був одружений, Ірина була не у стосунках і в процесі розлучення. У її житті було всяке, і зрада, багато болі та розчарування, сльози, і все з нуля, без підтримки», – йдеться у повідомленні.

Василь Вірастюк показав свою кохану Ірину Зінченко
фото: Іnstagram.com/vasylvirastyuk

У своєму дописі Вірастюк привітав кохану зі святом та пообіцяв зробити її щасливою. До слова у своєму привітанні нардеп називає обраницю Іриною Ігорівною. «Я хочу побажати тобі моя солоденька, бути завжди веселою, усміхненою, з гарним настроєм, успішною, обов'язково здоровою. Зроблю все для того, щоб ти Ірина Григорівна була безмежно щасливою, ну і біля тебе!»  – написав спортсмен.

Обраниця Василя Вірастюка молодша за нього на 11 років
фото: Іnstagram.com/vasylvirastyuk

Також Василь Вірастюк зізнався жінці у коханні та поділився її світлинами. «Кожного дня говорю тобі, що кохаю тебе. І зараз пишу: кохаю безмежно і від щирого серця. Бажаю бути з тобою якомога довше, допоки…. Але зараз не про це, ще раз вітаю тебе з ще одним днем щасливого життя», – додав стронгмен.

Нагадаємо, Василь Вірастюк у травні 2024 року розлучився із другою дружиною. У шлюбі з другою дружиною в спортсмена народилося двоє синів – Олег та Олександр. У вересні 2023 року він повідомив, що розлучається із дружиною.

Як відомо, Василь Вірастюк познайомився з Іриною Зінченко у 2019 році, романтичні стосунки між ними почалися після лютого 2022 року. У 2023 році стало відомо, що у пари народився син. Зі слів спортсмена, його назвали його Володимир. А у 2025 році закохані вдруге стали батьками. 

Читайте також:

Теги: жінка Василь Вірастюк фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Василь Вірастюк показав фото коханої та розповів історію їхнього знайомства
Названі імена українських коментаторів Євробачення у Відні
За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу
Євробачення вирушає на світові пошуки загублених відеозаписів з давніх часів конкурсу
«Скажу сама за себе». Кароль публічно відповіла Огнєвіч на заяви колеги про її зовнішність
Народна артистка Бучинська розповіла, як пережила клінічну смерть
Новини

ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:04
Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua