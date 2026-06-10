Керівник Хору Верьовки розповів, як колектив виступав на весіллі доньки Коломойського

Ігор Курилів: «До Ігоря Коломойського літали в Ізраїль на весілля доньки»

Хор Верьовки виступав на весіллі доньки Ігоря Коломойського та дні народженні Леоніда Кравчука. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Хору Верьовки Ігор Курилів.

За словами Ігоря Куриліва, весілля Анжеліки Коломойської відбулося в Ізраїлі, тож колектив літав за кордон. Церемонія пройшла на узбережжі Червоного моря у місті Ейлат в квітні 2011 року, донька Коломойського вийшла заміж за громадянина Ізраїлю Олега Бокоєва.

На святі хор виконував виключно українські пісні. «До Ігоря Коломойського літали в Ізраїль на весілля доньки. Дівчата і хлопці виконували виключно українські пісні», – розповів керівник хору.

Анжеліка Коломойська зі своїм чоловіком Олегом Бокоєвим на фоні ізраїльських пальм фото: Facebook

В Ізраїлі Хор Верьовки виступав не лише на весіллі. Український колектив був запрошений до ізраїльського посольства. Хор отримав пропозицію від посла Ізраїлю в Україні Михаеля Бродського. «Так, у травні ми знову виступали в ізраїльському посольстві. Співали гімни Ізраїлю та України», – зазначив він.

Як розповів Ігор Курилів, Михаель Бродський оцінив виступ Хору Верьовки: «Михаель Бродський просто у захваті від хору. Але в серпні у нього вже закінчується каденція, і він іде з посади».

Хор Верьовки неодноразово виступав на заходах відомих українців. Серед них і колишній президент України Леонід Кравчук та інші. «Були також на дні народження Леоніда Кравчука. Дуже любили хор і нині покійний Георгій Кірпа (на момент загибелі у 2004 році був міністром транспорту та зв'язку України, реформував систему залізничного транспорту країни – «Главком»), і його дружина», – сказав Курилів.

Колектив Хору Верьовки фото: Veryovka/Facebook

Керівник Хору Верьовки також розкрив вартість їхніх концертів на корпоративах. «50 тис. грн коштуватиме виступ квінтету – це зовсім мізерні гроші. Переважно балет у таких заходах не бере участі, тому що йому недостатньо місця в ресторанах, щоб танцювати. Але може виступати оркестр із 14 осіб разом із мінімальним складом хору – 18–20 людей», – поділився керівник.

Проте хор береться не за всі замовлення. Зокрема, це стосується політичних заходів. «Багато від чого відмовляюся. Взагалі я категорично заборонив колективу брати участь у передвиборчих кампаніях і таке інше. Ми – національний колектив і до політики жодного стосунку не маємо», – зауважив Ігор Курилів.

Зазначимо, ексдиректор концертних програм співачки Софії Ротару Ігор Курилів, який нині є керівником Хору Верьовки розповів в інтерв’ю «Главкому», хто з колег відвернувся від нього у 2022 році. На початку повномасштабного вторгнення він повтратив зв’язок із багатьма колегами з Росії.