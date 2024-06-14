Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік

Із ексдружиною Інною політик-стонгмен виховують двох неповнолітніх синів

Народний депутат від «Слуги народу», відомий силач Василь Вірастюк розлучився зі своєю другою дружиною Інною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Рішення столичного суду датовано 10 травням, а в реєстрі опубліковано лише 13 червня. Ініціатором розриву стосунків став сам політик. Позов подав ще у травні 2023 року. У позові Вірастюк зазначив: як подружжя, вони із дружиною Інною тривалий час не підтримують сімейних взаємин; не ведуть спільного господарства; не мають взаємних прав та обов’язків. Позивач зауважив, що немає намірів відновлювати шлюбні стосунки з Інною, із якою разом прожили 17 років.

У липні 2023 року суд дав Василю та Інні Вірастюкам два місяці на примирення. Відповідне клопотання у суді заявив представник ексдружини. Однак такий термін не повністю влаштував Інну Вірастюк: вона подала апеляцію, добиваючись збільшення часу для примирення – до шести місяців. Жінка це пояснювала бажанням, щоб діти росли та розвивались у повноцінній сім’ї. Натомість апеляція відмовилася ставати на бік уже колишньої дружини Вірастюка через неможливість формально застосовувати інститут примирення подружжя (апеляційний суд зазначив, що Василь Вірастюк виступає проти збереження стосунків).

Після цього позов Вірастюк знову повернувся на розгляд суду першої інстанції, який ухвалив кінцеве рішення: оскільки примирення між сторонами не відбулось, «подальше спільне життя подружжя та збереження їх сім’ї неможливе, оскільки буде суперечити інтересам кожної із сторін».

Окремо суд розпорядився стягнути 1073 грн з Інни Вірастюк на користь її ексчоловіка-нардепа. Це компенсація за сплачений судовий збір народним обранцем.

Додамо, що із ексдружиною Інною політик-стонгмен виховують двох неповнолітніх синів.

Як повідомляв «Главком», український спортсмен, заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк вчетверте став батьком. У 2023 році у нього народився син Володимир від жінки Ірини, з якою політик познайомився ще до великої війни.

Нагадаємо, що перша дружина Вірастюка Світлана загинула під сніжною лавиною у 2006 році у віці 28 років. Від цього шлюбу, який протривав всього лише три роки у пари залишився син Адам.