Драма депутата Вірастюка. Дружина просить не розривати шлюб

Василь Вірастюк виступає проти збереження шлюбу, каже, що відсутнє почуття взаємної любові та поваги

Інна Вірастюк просила суд дати шість місяців на примирення подружжя

Київський апеляційний суд відмовився надати дружині народного депутата від «Слуги народу» Василя Вірастюка Інні шість місяців для примирення. Справа в тім, що подружжя Вірастюків зайшло у процес розлучення, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Ініціатором розірвання шлюбу виступив нардеп і володар титулу «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк. З цього приводу у травні політик звернувся до Печерського райсуду. Феміда ухвалила проміжне рішення і надала подружжю два місяці (до 18 вересня 2023 року) для примирення. З цим не погодилася дружина обранця Інна Вірастюк і через свого адвоката оскаржила це в апеляційному суді.

Її позиція така: двоє неповнолітніх дітей повинні рости та розвиватись у повноцінній сім’ї. Водночас нардеп Василь Вірастюк стоїть на своєму: немає можливості зберегти сім’ю через відсутнє почуття взаємної любові та поваги. Також він вважає, що неможливим примирення та збереження шлюбу.

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У підсумку апеляційний суд наголосив, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Більше того Феміда зацитувала постанову Верховного суду від 26 листопада 2018 року, де сказано: «Суд не може примушувати дружину та чоловіка проживати разом, цікавитися обставинами їх приватного життя, вимагати надання доказів порушення сімейних обов’язків особистого характеру».

Зважаючи на той факт, що Василь Вірастюк виступає проти збереження шлюбу, апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги його дружини щодо збільшення терміну для примирення.

Додамо, що Василь та Інна Вірастюки одружилися в 2007 році

Як повідомляв «Главком», влітку цього року суд виніс рішення у справі про сплату аліментів Василем Вірастюком. Зокрема, обранець повинен виплачувати щомісячно третину своїх доходів на утримання двох синів до досягнення ними повноліття. Позов подавала його дружина Інна.

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Пізніше Василь Вірастюк заявив, що наразі не має фінансової можливості сплачувати такі аліменти, які вимагає від нього дружина. Також він зазначив, що увесь час допомагав і зараз допомагає своїм дітям: «Але «апетит» дружини в рази перебільшує мої можливості. Я готовий нести відповідальність за дітей, і хотів би, щоб вони проживали зі мною».