Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Наталія Валевська святкує 45-річчя. Співачка поділилася роздумами та святковими фото з ювілею

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Наталія Валевська відзначає 45-річчя
фото: Наталія Валевська/Facebook

Наталія Валевська звернулася до родини у свій день народження

Сьогодні, 10 червня, українська співачка Наталія Валевська святкує ювілей. Зірці виповнилося 45 років. З нагоди свята артистка поділилася святковими фото. Про це пише «Главком» із посиланням на допис іменинниці.

Наталія Валевська святкує ювілей у колі друзів та нині залишається в Україні. Співачка розповіла, що вона усвідомила за 45 років свого життя.

«Свій ювілей я зустрічаю у колі найрідніших, без розмаху, вдома, в Україні. Інсайт. За 45 років я зрозуміла, що найцікавіше не завжди відбувається в юності. Кар’єра, власна справа, фінансовий успіх, творчий розквіт – для багатьох жінок усе це приходить після 40. І якщо сьогодні вам здається, що ви відстаєте – ні. Можливо, ви лише заходите у свій найсильніший період. І я теж», – йдеться у дописі.

Співачка Наталія Валевська святкує ювілей
Співачка Наталія Валевська святкує ювілей
фото: Наталія Валевська/Facebook

Наталія Валевська також подякувала людям, які її оточують та собі за свій досвід: «Сьогодні я особливо вдячна за людей поруч, за досвід, за помилки, які стали уроками, за сміливість починати знову, за можливість жити, любити, працювати й мріяти саме тут, в Україні».

Наталія Валевська святкує 45-річчя
Наталія Валевська святкує 45-річчя
фото: Наталія Валевська/Facebook

Зірка з нагоди ювілею опублікувала афірмації, яких вона дотримується. Зокрема, в них вона подякувала ЗСУ, батькам, собі, людям та світові:

  • «Я вдячна за життя у всіх його проявах - щасливих і непростих, бо кожен із них мене формував.
  • «Я вдячна за людей, які приходили в моє життя і залишали в ньому слід».
  • «Я вдячна собі – за витримку, за вибір, за силу щоразу підніматися і йти далі».
  • «Я вдячна за внутрішній спокій, який приходить тоді, коли перестаєш поспішати і починаєш чути себе».
  • «Я вдячна мамі і матові за життя».
  • «Я вдячна всевишньому і всьому небесному війську».
  • «Я вдячна Силам Оборони України - за кожен новий день, який ми маємо можливість прожити».

Артистка зазначила, що вона з любов’ю та вдячністю зустрічає свої 45 років та з цікавістю чекає всього, що вони їй принесуть.

Нагадаємо, співачка Наталія Валевська поділилася вчинками, за які досі відчуває сором. Валевська зізнавалася, що їй досі соромно за те, що вона виступила на Антимайдані у 2014 році. Співачка поділилась, що надходили дзвінки з погрозами, у разі її відмови виступити на Антимайдані. Вона зауважила, що погрози стосувалися не лише її особисто, а й членів її родини.

Читайте також:

Теги: співачка фото ювілей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світлана Білоножко висловилася про розмір пенсії, яку отримують артисти в Україні
«Це смішно». Світлана Білоножко поскаржилася на суму своєї пенсії
15 травня, 10:17
Ауріка Ротару розповіла про свій заробіток
Ауріка Ротару розповіла, як заробляє під час війни та розкрила розмір пенсії
19 травня, 13:28
Аліна Гросу з новонародженим сином
Аліна Гросу креативно розсекретила ім’я свого первістка
20 травня, 15:48
Leleka продемонструвала один з найпотужніших українських символів
Leleka показала особливий жест після свого виступу у півфіналі Євробачення
16 травня, 20:08
Семен Горов зізнався, що не зміг знайти виправдання Таїсії Повалій, яка підтримує РФ
Вражений більше, ніж зрадою України. Режисер, який знімав кліпи для Повалій, висловився про співачку
1 червня, 18:43
Уже п’ятий рік День Києва проходить в умовах воєнного стану
Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження
31 травня, 20:36
Jerry Heil вперше показала нову пісню під час сольного концерту у Палаці Спорту
Такою її ще не бачили. Jerry Heil представила нову пісню, яка завірусилася ще до прем'єри
5 червня, 08:19
Кеті Перрі та Джастін Трюдо на червоній доріжці
Джастін Трюдо та Кеті Перрі замилували мережу обіймами на червоній доріжці (фото)
Сьогодні, 13:34
Американська співачка приголомшила вболівальників виступом під свій хіт Supernatural
Аріана Гранде здивувала трюком під час концерту: у мережі її порівняли з Jerry Heil
8 червня, 15:14

Шоу-біз

Потап відреагував на своє зникле ім’я з «Алеї зірок» та запропонував альтернативи 
Потап відреагував на своє зникле ім’я з «Алеї зірок» та запропонував альтернативи 
Наталія Валевська святкує 45-річчя. Співачка поділилася роздумами та святковими фото з ювілею
Наталія Валевська святкує 45-річчя. Співачка поділилася роздумами та святковими фото з ювілею
Керівник Хору Верьовки розповів, як колектив виступав на весіллі доньки Коломойського
Керівник Хору Верьовки розповів, як колектив виступав на весіллі доньки Коломойського
Українка перемогла на конкурсі «Міс Європа 2026» (фото)
Українка перемогла на конкурсі «Міс Європа 2026» (фото)
Дядя Жора випустив пісню «Випускний» та поділився спогадами зі шкільних років
Дядя Жора випустив пісню «Випускний» та поділився спогадами зі шкільних років
Колишній концертний директор Ротару назвав співачку, яка за рівнем вокального таланту наблизилася до рівня Софії Михайлівни
Колишній концертний директор Ротару назвав співачку, яка за рівнем вокального таланту наблизилася до рівня Софії Михайлівни

Новини

США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua