Наталія Валевська святкує 45-річчя. Співачка поділилася роздумами та святковими фото з ювілею

Наталія Валевська звернулася до родини у свій день народження

Сьогодні, 10 червня, українська співачка Наталія Валевська святкує ювілей. Зірці виповнилося 45 років. З нагоди свята артистка поділилася святковими фото. Про це пише «Главком» із посиланням на допис іменинниці.

Наталія Валевська святкує ювілей у колі друзів та нині залишається в Україні. Співачка розповіла, що вона усвідомила за 45 років свого життя.

«Свій ювілей я зустрічаю у колі найрідніших, без розмаху, вдома, в Україні. Інсайт. За 45 років я зрозуміла, що найцікавіше не завжди відбувається в юності. Кар’єра, власна справа, фінансовий успіх, творчий розквіт – для багатьох жінок усе це приходить після 40. І якщо сьогодні вам здається, що ви відстаєте – ні. Можливо, ви лише заходите у свій найсильніший період. І я теж», – йдеться у дописі.

Співачка Наталія Валевська святкує ювілей фото: Наталія Валевська/Facebook

Наталія Валевська також подякувала людям, які її оточують та собі за свій досвід: «Сьогодні я особливо вдячна за людей поруч, за досвід, за помилки, які стали уроками, за сміливість починати знову, за можливість жити, любити, працювати й мріяти саме тут, в Україні».

Наталія Валевська святкує 45-річчя фото: Наталія Валевська/Facebook

Зірка з нагоди ювілею опублікувала афірмації, яких вона дотримується. Зокрема, в них вона подякувала ЗСУ, батькам, собі, людям та світові:

«Я вдячна за життя у всіх його проявах - щасливих і непростих, бо кожен із них мене формував.

«Я вдячна за людей, які приходили в моє життя і залишали в ньому слід».

«Я вдячна собі – за витримку, за вибір, за силу щоразу підніматися і йти далі».

«Я вдячна за внутрішній спокій, який приходить тоді, коли перестаєш поспішати і починаєш чути себе».

«Я вдячна мамі і матові за життя».

«Я вдячна всевишньому і всьому небесному війську».

«Я вдячна Силам Оборони України - за кожен новий день, який ми маємо можливість прожити».

Артистка зазначила, що вона з любов’ю та вдячністю зустрічає свої 45 років та з цікавістю чекає всього, що вони їй принесуть.

Нагадаємо, співачка Наталія Валевська поділилася вчинками, за які досі відчуває сором. Валевська зізнавалася, що їй досі соромно за те, що вона виступила на Антимайдані у 2014 році. Співачка поділилась, що надходили дзвінки з погрозами, у разі її відмови виступити на Антимайдані. Вона зауважила, що погрози стосувалися не лише її особисто, а й членів її родини.