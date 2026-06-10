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Олена Тополя назвала суму, яку отримала від держави на відновлення житла після атаки РФ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена Тополя розповіла про відновленні квартири, яку зруйнувала Росія
колаж: glavcom.ua

Олена Тополя зізналася, яку суму вона витратила на ремонт зруйнованої росіянами квартири

Українська співачка Олена Тополя, чию квартиру зруйнувала російська ракета, назвала суму, яку її родина отримала для відновлення житла. Про це співачка розповіла у коментарі програми «Ранкова кава», пише «Главком».

Олена Тополя повідомила, що від держави вона отримала 209 тис. грн, кошти спрямували на відновлення зруйнованої квартири. Однак всього родина Олени та Тараса Тополі витратила на ремонт житла близько 2 млн грн.

«Всередині люди зробили ремонт і продовжують робити. Фасад дуже довго відновлюють, тому що у нас тут дуже сильні вітри, і це постійно певною мірою заважає… Нам виплатили 209 тисяч гривень… І близько 2 мільйонів гривень пішло на ремонт», – поділилася співачка.

Зрйнована квартира Олеги і Тараса Тополь
Зрйнована квартира Олеги і Тараса Тополь
фото: Тарас Тополя/Facebook

За ці кошти родина Тополь поставила у квартирі нові вікна та двері: «Ми вже поставили броньовані вікна, броньовані двері. Просто всюди…»

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До того ж після атаки, коли ракета влучила поруч із будинком зірки, вона почала інакше ставитися до повітряних тривог. Тепер співачка спускається з дітьми в укриття. «Моє ставлення, звичайно, змінилося. «У загальному коридорі ми теж поставили броньовані двері. І коли я бачу, що це саме ракетна атака, ми спускаємося в паркінг і в машині (сидимо, – «Главком»)», – пояснила артистка.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня 2025 року російська терористична армія атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого постраждала квартира співачки Олени Тополі та лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі. 

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Теги: гроші Тарас Тополя Alyosha ракетна атака

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