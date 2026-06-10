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Потап відреагував на своє зникле ім’я з «Алеї зірок» та запропонував альтернативи 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Потап звернувся до українці у Threads
фото: Іnstagram/realpotap

Артист назвав зірок, чиї імена могли б замінити його та Каменських на «Алеї зірок»

Продюсер та репер Потап втратив іменну табличку на «Алеї зірок» у центрі Києва біля ТЦ «Гулівер». Артист відреагував на цю новину у своєму дописі в Threads, пише «Главком».

Потап опублікував допис у мережі російською мовою. Репер не забув і про свою партнерку та колишню обраницю Настю Каменських, зірку якої також прибрали з алеї. Тож артист звернувся до української аудиторії в мережі Threads та запропонував обрати, чиї імена додати до «Алеї зірок» замість його та Насті Каменських.

«Блін, а я тільки-но почав звикати, що по мені ходять люди. Threads, давайте вирішимо, кому з артистів поставити зірочки замість нас!» – йдеться у дописі.

Потап відреагував на своє зникле ім’я з «Алеї зірок» та запропонував альтернативи  фото 1
фото: скриншот Threads

Зокрема, продюсер запропонував додати на алею імена співака Brykulets (Івана Іщенка), Кажанни, Олега Шугара та Анни Трінчер. «Я почну: Brukylets, Кажанна, Шугар, Анна Трінчер», – написав Потап.

Під дописом Потапа українці залишили свої коментарі. Вони зазначили, що в Україні є чимало артистів, які могли б змінити Потапа та Каменських на «Алеї зірок»:

  • «Варіантів купа: Пивоваров, Kozak System, Меловін, Джері Хейл, Злата Огнєвіч… В мене символів в коментарі не вистачить всіх перелічити».
  • «Ну в твоєму випадку навіть Пес Патрон яскравіше буде».
Потап відреагував на своє зникле ім’я з «Алеї зірок» та запропонував альтернативи  фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Та від тебе Кіт Степан в тисячу раз краще».
  • «Мабуть зняли аби перенести на Голівудську. Не переживайте так».
  • «І назвав чотирьох артистів, які за два роки зробили для української музики більше, ніж всі ваші Мозги за 20 років». 
аменських і Потап на відритті своїх табличок на «Алеї зірок»
аменських і Потап на відритті своїх табличок на «Алеї зірок»
фото: gullivercenter.com

Як розповідав «Главком», на «Алеї зірок» у Києві біля ТЦ «Гулівер» помітили зміни. Поруч із зірками інших знаменитостей роками «сяяли» імена Потапа і Насті Каменських. Однак наразі таблички з їхніми іменами прибрали, на місці залишився лише слід від них. Потап отримав свою зірку у листопаді 2019 року. Ім’я артиста з’явилося на «Алеї зірок» з нагоди 20-річчя його творчої кар’єри.

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Теги: Потап Київ конфлікт шоубіз

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