Потап відреагував на своє зникле ім’я з «Алеї зірок» та запропонував альтернативи 

Артист назвав зірок, чиї імена могли б замінити його та Каменських на «Алеї зірок»

Продюсер та репер Потап втратив іменну табличку на «Алеї зірок» у центрі Києва біля ТЦ «Гулівер». Артист відреагував на цю новину у своєму дописі в Threads, пише «Главком».

Потап опублікував допис у мережі російською мовою. Репер не забув і про свою партнерку та колишню обраницю Настю Каменських, зірку якої також прибрали з алеї. Тож артист звернувся до української аудиторії в мережі Threads та запропонував обрати, чиї імена додати до «Алеї зірок» замість його та Насті Каменських.

«Блін, а я тільки-но почав звикати, що по мені ходять люди. Threads, давайте вирішимо, кому з артистів поставити зірочки замість нас!» – йдеться у дописі.

фото: скриншот Threads

Зокрема, продюсер запропонував додати на алею імена співака Brykulets (Івана Іщенка), Кажанни, Олега Шугара та Анни Трінчер. «Я почну: Brukylets, Кажанна, Шугар, Анна Трінчер», – написав Потап.

Під дописом Потапа українці залишили свої коментарі. Вони зазначили, що в Україні є чимало артистів, які могли б змінити Потапа та Каменських на «Алеї зірок»:

«Варіантів купа: Пивоваров, Kozak System, Меловін, Джері Хейл, Злата Огнєвіч… В мене символів в коментарі не вистачить всіх перелічити».

«Ну в твоєму випадку навіть Пес Патрон яскравіше буде».

фото: скриншот Threads

«Та від тебе Кіт Степан в тисячу раз краще».

«Мабуть зняли аби перенести на Голівудську. Не переживайте так».

«І назвав чотирьох артистів, які за два роки зробили для української музики більше, ніж всі ваші Мозги за 20 років».

аменських і Потап на відритті своїх табличок на «Алеї зірок» фото: gullivercenter.com

Як розповідав «Главком», на «Алеї зірок» у Києві біля ТЦ «Гулівер» помітили зміни. Поруч із зірками інших знаменитостей роками «сяяли» імена Потапа і Насті Каменських. Однак наразі таблички з їхніми іменами прибрали, на місці залишився лише слід від них. Потап отримав свою зірку у листопаді 2019 року. Ім’я артиста з’явилося на «Алеї зірок» з нагоди 20-річчя його творчої кар’єри.