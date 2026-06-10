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«Зустріч одногрупників». Вакарчук показав архівні фото зі студентського життя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Святослав Вакарчук (на фото зліва) у студенські роки
фото: Святослав Вакарчук/Facebook

Святослав Вакарчук поділився кадрами, як він та його одногрупники змінилися за 30 років

Фронтмен гурту «Океан Ельзи» співак Святослав Вакарчук зустрівся зі своїми одногрупниками з університету. Артист показав світлини із зустрічі та поділився архівними фото зі свого студентського життя, пише «Главком».

Святослав Вакарчук закінчив факультет Львівського національного університету у 1996 році. З того часу він багато років не бачився зі своїми одногрупниками, з деякими із них по 15 років. «На вихідних нарешті відбулась моя зустріч одногрупників. Сказати, що я був радий – нічого не сказати. Декого з хлопців і дівчат я не бачив по 15 років. Декого не бачив з часу випуску. Декого – бачу досить часто. Як у всіх...» – зазначив співак.

Святослав Вакарчук зі своїми одногрупниками у 2026 році
Святослав Вакарчук зі своїми одногрупниками у 2026 році
фото: Святослав Вакарчук/Facebook

Артист розповів, що деякі його одногрупники виїхали за кордон, хтось працює у школах. А інші випускники університету пов'язали своє життя з різними сферами, як бізнес, IT тощо.

Святослав Вакарчук зі своїми одногрупниками студенські роки
Святослав Вакарчук зі своїми одногрупниками студенські роки
фото: Святослав Вакарчук/Facebook

«Я дивився на свій курс, 1996 року випуску, як у дзеркало нашої новітньої історії. Дехто виїхав у 90-х. Більшість з них стали викладачами і професорами західних університетів. Америка, Канада, Німеччина, Польща. Дехто працює в школі: фізико-математичні ліцеї, школи, навіть школа для наймолодших є… Дехто, таких, до речі, меншість, почав займатись іншими речами: бізнес, IT тощо. Я відношусь до «тощо». Дехто на фронті… Є такі, в кого і діти теж служать…» – розповів музикант.

Святослав Вакарчук зі своїми одногрупниками студенські роки
Святослав Вакарчук зі своїми одногрупниками студенські роки
фото: Святослав Вакарчук/Facebook

На зустрічі Вакарчук з одногрупниками згадали про студентські роки та відвідали знайомі місця: «Ми пройшлись по всіх знайомих місцях, посиділи за партами в аудиторіях». Згадували смішні моменти. І щемливі теж». Найбільше Святослава Вакарчука вразило те, що його друзі з університету не полишають надії та віри у краще майбутнє України».

Святослав Вакарчук зі своїми одногрупниками студенські роки
Святослав Вакарчук зі своїми одногрупниками студенські роки
фото: Святослав Вакарчук/Facebook

«Знаєте, що найбільше втішило? Те, що, незважаючи на втому, і фізичну, і моральну, кожен випромінював надію, що все буде добре. А ще – гордість і вдячність за ту освіту, яку отримав. Я відчував це все всередині. І бачив це в очах моїх друзів. Неймовірний день. Дякую всім! До зустрічі якомога скоріше!» – резюмував артист.

Святослав Вакарчук зі своїми одногрупниками студенські роки
Святослав Вакарчук зі своїми одногрупниками студенські роки
фото: Святослав Вакарчук/Facebook

Нагадамо, фронтмен гурту «Океан Ельзи» співак Святослав Вакарчук привітав із днем народження українську письменницю та поетесу Ліну Костенко. Співак пригадав, як у школі читав твори поетеси, а згодом писав музику для вистави за мотивами її роману. 

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Теги: Львів Святослав Вакарчук студенти співак

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