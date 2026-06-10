«Зустріч одногрупників». Вакарчук показав архівні фото зі студентського життя
Святослав Вакарчук поділився кадрами, як він та його одногрупники змінилися за 30 років
Фронтмен гурту «Океан Ельзи» співак Святослав Вакарчук зустрівся зі своїми одногрупниками з університету. Артист показав світлини із зустрічі та поділився архівними фото зі свого студентського життя, пише «Главком».
Святослав Вакарчук закінчив факультет Львівського національного університету у 1996 році. З того часу він багато років не бачився зі своїми одногрупниками, з деякими із них по 15 років. «На вихідних нарешті відбулась моя зустріч одногрупників. Сказати, що я був радий – нічого не сказати. Декого з хлопців і дівчат я не бачив по 15 років. Декого не бачив з часу випуску. Декого – бачу досить часто. Як у всіх...» – зазначив співак.
Артист розповів, що деякі його одногрупники виїхали за кордон, хтось працює у школах. А інші випускники університету пов'язали своє життя з різними сферами, як бізнес, IT тощо.
«Я дивився на свій курс, 1996 року випуску, як у дзеркало нашої новітньої історії. Дехто виїхав у 90-х. Більшість з них стали викладачами і професорами західних університетів. Америка, Канада, Німеччина, Польща. Дехто працює в школі: фізико-математичні ліцеї, школи, навіть школа для наймолодших є… Дехто, таких, до речі, меншість, почав займатись іншими речами: бізнес, IT тощо. Я відношусь до «тощо». Дехто на фронті… Є такі, в кого і діти теж служать…» – розповів музикант.
На зустрічі Вакарчук з одногрупниками згадали про студентські роки та відвідали знайомі місця: «Ми пройшлись по всіх знайомих місцях, посиділи за партами в аудиторіях». Згадували смішні моменти. І щемливі теж». Найбільше Святослава Вакарчука вразило те, що його друзі з університету не полишають надії та віри у краще майбутнє України».
«Знаєте, що найбільше втішило? Те, що, незважаючи на втому, і фізичну, і моральну, кожен випромінював надію, що все буде добре. А ще – гордість і вдячність за ту освіту, яку отримав. Я відчував це все всередині. І бачив це в очах моїх друзів. Неймовірний день. Дякую всім! До зустрічі якомога скоріше!» – резюмував артист.
Нагадамо, фронтмен гурту «Океан Ельзи» співак Святослав Вакарчук привітав із днем народження українську письменницю та поетесу Ліну Костенко. Співак пригадав, як у школі читав твори поетеси, а згодом писав музику для вистави за мотивами її роману.
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