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    Шоу-биз

    Верка Сердючка выступила на afterparty конкурса «Новая волна-2018»

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    Верка Сердючка - Верка Сердючка выступила на afterparty конкурса «Новая волна-2018»
    Верка Сердючка

    Популярная украинская артистка может помирить две нации

    Верка Сердючка стала звездой афтепати открытия «Новой волны-2018».

    Впервые за несколько лет Данилко и его команда согласились выступить публичном мероприятии в России. Ранее, Данилко ездил только на частные вечеринки и не афишировал гастрольную деятельность на территории РФ.

    Как сообщает kp.ru, российские звезды тепло встретили главную украинскую звезду. Под песни Сердючки плясали все: от Лещенко до Киркорова, который назвал Данилко «голубем мира».

     Своими эмоциями от концерта Сердючки поделился в сети и Сергей Лазарев.

    «Сегодня прошел концерт открытия «Новой волны-2018». А следом отгремело Afterparty. White party! Dress code: белые костюмы! Было очень красиво и весело! Специальный гость Верка Сердючка! Мы все очень давно не видели Андрея Данилко и он конечно зажег! Нас с Каролиной (Ани Лорак) Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались по-полной! Прошу заметить, что мы абсолютно трезвы ( тем более, что на нас смотрит из первого ряда Светлана Владимировна Медведева), Мы просто очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали!! Верка, с Возвращением!», - написал Лазарев на своей странице в Intagram и поделился видео с места событий.


    Стоит отметить, что выступление Данилко в РФ вызвало не мало обсуждений в сети. 

    «Трендово перефразируя прописанную вчерашнюю шутку от Малахова: «Кто-то так хорошо бросил монеточку в море, что вернулись абсолютно ВСЕ артисты!», «Нет ни чести, ни совести у наших певцов и жен политиков», «Почему вся грязь выливается на состоявшихся и любимых артистов? Давайте еще забаним представителя от Украины на «Новой Волне» Александра Пашкова с его командой! Почему нет?! Он же в Сочи выступает...», - пишут в сети.

    Также некоторые пользователи предположили, что Данилко поехал на «Новую волну», что бы «помирить две нации».

    «Всегда дружили наши страны, надо прекратить в друг друга кидать мусор, а начать поддерживать друг друга! У меня много знакомых и друзей родом с Украины. Очень надеюсь, что скоро наступит мир!», «Ура! Мы рады за Верку! Мира нам всем и дружбы на века! Знай наших!! Мир без границ и политики!», - пишут пользователи в комментариях.

     


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