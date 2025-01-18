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Відомий будинок із кінострічки «Один вдома» отримав нового власника

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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До фільму потрапив лише фасад двоповерхового будинку
фото із відкритих джерел

Відомий будинок було продано за $5,5 млн

Будинок родини Маккалістер із фільмів «Один дома» було продано за $5,5 млн. Про це пише портал TMZ. За даними порталу, маєток було виставлено на продаж у травні 2024 року.

Зазначається, що у кінострічці «засвітився» лише фасад двоповерхового будинку. Проте у проданому маєтку п'ять спалень, шість ванних кімнат, власний кінотеатр та критий спортивний майданчик.

«Ідеальне місце, щоб сховатися від будь-яких потенційних грабіжників», – йшлося в оголошенні.

Колишні власники будинку Тім і Тріша Джонсони заробили на продажу чималі гроші, купивши будинок за $1,5 мільйона у 2012 році. Вони оновили та розширили його у 2018 році, але зберегли шарм фільму недоторканим – зберегли цегляний екстер’єр, який зробив його відомим в улюбленому фільмі 90-х років. Тільки зовнішній вигляд будинку потрапив на кадри кінострічки – всередині було занадто тісно для знімальної групи. Тому, щоб реалізувати будинок Кевіна Маккалістера, режисери побудували декорації у сусідній закритій школі.

3 фото
На весь екран

До слова, розкішні будинки втратили зірки Голлівуду під час пожеж у Каліфорнії. Про це читайте у новому матеріалі «Главкому». Місцину в американському штаті Каліфорнія охопила одна з наймасштабніших пожеж, які будь-коли тут траплялися. Вогонь охопив територію у 12,5 тис. га, змусив сотні тисяч людей евакуюватися. Загальна кількість жертв наразі складає щонайменше 24 особи, а понад 10 тис. будівель було зруйновано. 

Раніше стало відомо, що неоготичний палац XIX сторіччя продають за ціною квартири у Києві. Палац Модеста Езерського, що розташований у селі Іванківці на Житомирщині, виставили на продаж. Історична будівля збудована у 1892 році. Вартість обʼєкта $62 тисячі.

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Теги: гроші будинок фільм

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