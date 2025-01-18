Відомий будинок із кінострічки «Один вдома» отримав нового власника

Відомий будинок було продано за $5,5 млн

Будинок родини Маккалістер із фільмів «Один дома» було продано за $5,5 млн. Про це пише портал TMZ. За даними порталу, маєток було виставлено на продаж у травні 2024 року.

Зазначається, що у кінострічці «засвітився» лише фасад двоповерхового будинку. Проте у проданому маєтку п'ять спалень, шість ванних кімнат, власний кінотеатр та критий спортивний майданчик.

«Ідеальне місце, щоб сховатися від будь-яких потенційних грабіжників», – йшлося в оголошенні.

Колишні власники будинку Тім і Тріша Джонсони заробили на продажу чималі гроші, купивши будинок за $1,5 мільйона у 2012 році. Вони оновили та розширили його у 2018 році, але зберегли шарм фільму недоторканим – зберегли цегляний екстер’єр, який зробив його відомим в улюбленому фільмі 90-х років. Тільки зовнішній вигляд будинку потрапив на кадри кінострічки – всередині було занадто тісно для знімальної групи. Тому, щоб реалізувати будинок Кевіна Маккалістера, режисери побудували декорації у сусідній закритій школі.

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