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Борис Джонсон знявся в українській комедії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Колишній британський прем’єр зіграв роль самого себе у новорічній стрічці

Колишній британський прем’єрміністр Борис Джонсон зіграв самого себе у новорічному українському художньому фільмі «Потяг у 31 грудня». Допрем’єрний показ комедії режисера Олега Борщевського відбувся у кінотеатрі «Оскар» в Києві.

Стрічка розповідає про пригоди звичайних українців, які вирушають у святкову подорож потягом «Київ – Львів» напередодні Нового року. Головні ролі у фільмі виконують Стас Боклан, Юрій Горбунов, Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко та інші.

Як повідомляє кореспондент «Главком», Борис Джонсон зіграв епізодичну роль у картині. Пасажири поїзда після своєї подорожі, сповненої пригод, на львівському вокзалі зустрічають політика світового рівня.

Продюсером фільму і виступив також Юрій Горбунов. Як було зазначено у фільмі головними героями, вагони, що були залучені до зйомок, з поїзда, які евакуювали українців із зони бойових дій з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Показ фільму в українських кінотеатрах розпочнеться 1 січня 2025 року.

У Києві презентовано кінокомедію «Потяг у 31 грудня»
У Києві презентовано кінокомедію «Потяг у 31 грудня»
rадр з фільму

Творці фільму наголошують на тому, що проєкт фінансувався виключно за рахунок спонсорів, без залучення державних коштів.

Автори стрічки кажуть, що прагнули створити традиційне новорічне кіно, яке полюблять усі та дивитиметься не одне покоління українців.

У Києві відбулася прем’єра фільму «Потяг у 31 грудня». У ролі провідника – Стас Боклан
У Києві відбулася прем’єра фільму «Потяг у 31 грудня». У ролі провідника – Стас Боклан
фото зі знімального майданчика

Зйомки фільму були завершені наприкінці вересня 2024 року. За словами продюсерки стрічки та співавторки ідеї Зої Сошенко, цей фільм про українців, про щасливі моменти та моменти зневіри.

Актори стрічки «Потяг у 31 грудня» розважають майбутніх глядачів фільму автограф-сесією
Актори стрічки «Потяг у 31 грудня» розважають майбутніх глядачів фільму автограф-сесією
фото: glavcom.ua

«Наша історія – про шлях. І буквально і фігурально. Про те, як дорога додому об’єднує людей. Про те, якими різними можуть бути пасажири одного купе і якими схожими вони можуть бути у своїх мріях та цінностях. Нам не вистачає світла в темряві, і хочеться, щоб цієї новорічної ночі ми повірили у дива», – каже продюсерка. 

«Роль «Укрзалізниці» залізна під час війни. Це тільки перший із фільмів, які ми запланували, адже хочеться і «Потяг у 31 грудня – 2», і «Таксі у 31 грудня», і, можливо, навіть «Літак у 31 грудня» відзняти», – поділився планами продюсер стрічки Юрій Горбунов.

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Теги: фільм Борис Джонсон Юрій Горбунов Лілія Ребрик Станіслав Боклан

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