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Пожежі у Лос-Анджелесі. Періс Гілтон спостерігала онлайн, як горить її будинок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Всередині палацовий маєток був оформлений у середземноморському стилі з елементами модерну
фото: glavcom.ua

Оселя Періс у тосканському стилі вартістю $8,4 млн мала сім спалень та 11 ванних кімнат

Американська акторка, фотомодель Періс Гілтон втратила будинок через пожежі в Лос-Анджелесі. 43-річна Гілтон розповіла, що спостерігала по телевізору, як її будинок горить дотла. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Найдорожча пожежа у світі. 10 маєтків суперзірок у Лос-Анджелесі, які вигоріли вщент».

Так, коли пожежа у районі, де вона мешкала, вщухла, потрапивши на місце події, Періс написала: «Це місце колись було нашим домом, і мої почуття насправді неможливо описати. Коли я вперше побачила новини, я була у повному шоці – я не могла їх осмислити. Але тепер, коли я стою тут і бачу це на власні очі, мені здається, що моє серце розлетілося на мільйон уламків. Цей будинок був не просто місцем для життя – це було місце, де ми мріяли, сміялися та створювали найпрекрасніші спогади моєї сім’ї. Це було місце, де маленькі ручки (сина) Фенікса створили мистецтво, яке я буду берегти вічно, де любов і життя заповнили кожен куточок. Бачити, як це перетворилося на попіл... це так боляче, що не передати словами».

Оселя Періс у тосканському стилі вартістю $8,4 млн мала сім спалень та 11 ванних кімнат. Всередині палацовий маєток оформлений у середземноморському стилі з елементами модерну. Арочні дверні отвори, вигнуті сходи, колони, кам'яна підлога, численні балкони та каміни надавали будинку розкішного вигляду.

10 фото
На весь екран
фото: Vogue

У великій головній вітальні був каміном і балконні двері, що виходили на задній дворик. Розкішний кабінет мав обшивку з червоного дерева і один камін. У головній спальні нагорі, досить просторій, щоб вмістити не одну, а дві зони відпочинку, були аж дві ванні кімнати та гардеробні. В іншому місці маєтку був величезний гараж на шість машин та великий тенісний корт.

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Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

До слова, під час пожеж у Лос-Анджелесі оскароносний актор Ентоні Гопкінс втратив свій розкішний будинок, який придбав лише чотири роки тому. Про це йдеться у матеріалі «Главкома». Так, актор придбав віллу з чотирма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами в районі Pacific Palisades за $6 млн у 2021 році. А тепер побачив, як його власність знищило полум'я.

Також у Малібу, в районі Пасифік-Палісейдс, згорів будинок, який орендував син президента США Джо Байдена – Гантер Байден. На фото видно, що від будівлі, що мала три спальні та три ванні кімнати, майже нічого не залишилося. Джо Байден раніше заявляв, що має інформацію про ймовірне знищення цього будинку.

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Теги: пожежа мистецтво актор будинок гараж акторка Періс Хілтон

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