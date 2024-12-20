Удар РФ по Кривому Рогу: є поранені, пошкоджено житлові будинки та лікарня

За останніми даними, постраждали шестеро осіб

Кількість постраждалих від балістичного удару по Кривому Рогу зросла до шести, серед них 15-річна дівчина, пошкоджено лікарню та щонайменше 20 будинків. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Вчора пізно ввечері окупанти знову атакували наше місто балістикою. Вдарили у двоповерховий житловий будинок у густонаселеному житловому мікрорайоні. Тільки завдяки Богу всі живі. Це найголовніше», – написав він.

За останніми даними, постраждали шестеро осіб: дівчинка 15 років, троє чоловіків 38, 49 та 75 років, і дві жінки 30 та 82 років. Двох із них – 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку – врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. У лікарні перебувають троє постраждалих, усі середньої тяжкості.

Аварійно-рятувальну операцію вночі було завершено.

Унаслідок удару зруйновано житловий будинок, щонайменше 20 зазнали пошкоджень, серед них житлові багатоповерхівки, а також лікарня, соціальна установа, близько 20 авто.

«Наслідки ще уточнюються. На місці були задіяні всі оперативні та комунальні служби. Роботи велися всю ніч. Світло, вода, газ у районі удару є. З постраждалої лікарні, в якій внаслідок удару були вибиті всі вікна, було організовано перевезення пацієнтів до інших лікарень міста», – зазначив Вілкул.

Нагадаємо, пізно ввечері 19 грудня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку двох людей.