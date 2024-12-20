Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар РФ по Кривому Рогу: є поранені, пошкоджено житлові будинки та лікарня

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Удар РФ по Кривому Рогу: є поранені, пошкоджено житлові будинки та лікарня
Аварійно-рятувальну операцію вночі було завершено
фото: ДСНС України, Facebook

За останніми даними, постраждали шестеро осіб

Кількість постраждалих від балістичного удару по Кривому Рогу зросла до шести, серед них 15-річна дівчина, пошкоджено лікарню та щонайменше 20 будинків. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

«Вчора пізно ввечері окупанти знову атакували наше місто балістикою. Вдарили у двоповерховий житловий будинок у густонаселеному житловому мікрорайоні. Тільки завдяки Богу всі живі. Це найголовніше», – написав він.

За останніми даними, постраждали шестеро осіб: дівчинка 15 років, троє чоловіків 38, 49 та 75 років, і дві жінки 30 та 82 років. Двох із них – 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку – врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. У лікарні перебувають троє постраждалих, усі середньої тяжкості.

Аварійно-рятувальну операцію вночі було завершено.

Унаслідок удару зруйновано житловий будинок, щонайменше 20 зазнали пошкоджень, серед них житлові багатоповерхівки, а також лікарня,  соціальна установа, близько 20 авто.

«Наслідки ще уточнюються. На місці були задіяні всі оперативні та комунальні служби. Роботи велися всю ніч. Світло, вода, газ у районі удару є. З постраждалої лікарні, в якій внаслідок удару були вибиті всі вікна, було організовано перевезення пацієнтів до інших лікарень міста», – зазначив Вілкул.

Нагадаємо, пізно ввечері 19 грудня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку двох людей. 

Читайте також:

Теги: окупанти Кривий Ріг лікарня Олександр Вілкул будинок місто перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Ігор Терехов спілкується з харків’янами на місці «прильоту» російської ракети
Харків: 1000 днів війни. Мер Терехов – про енергетичний острів, сміливий бізнес, підземну освіту та медицину інтерв’ю
27 листопада, 09:45
В окупованому Бердянську біля порту пролунали вибухи
В окупованому Бердянську біля порту пролунали вибухи
23 листопада, 03:20
Перевізник робить все можливе, щоб допомогти клієнтам, наприклад, пропонує їм альтернативні рейси
Авіакомпанія Finnair скасовує майже 300 рейсів у грудні через страйк пілотів
24 листопада, 00:43
Стало відомо, що полонені – військові з першої танкової армії РФ. Деякі з тих, хто потрапив у полон, перебувають під слідством у Росії, частина з них уже засуджені
Захопили в полон росіян: Третя штурмова провела успішну операцію на Харківщині
25 листопада, 12:19
Для просування повстанці використовували безпілотники, яких досі на озброєнні не мали
Сили сирійської опозиції увійшли в Алеппо – Associated Press
29 листопада, 17:09
Українські війська нещодавно незначно просунулися вздовж вулиці Рябошапки в центрі Торецька
ЗСУ відновили втрачені позиції та просунулись в межах Торецька – ISW
5 грудня, 05:52
Під час виявлення підозрілого предмета категорично забороняється торкатися та пересувати його
На Харківщині 12-річний хлопчик підірвався на вибухівці
8 грудня, 07:18
Нарахування за теплопостачання за листопад 2024 року зросли на 6,5 відсотка в порівнянні з минулим роком
«Київтеплоенерго» пояснило, чому суми в платіжках за тепло більші, ніж зазвичай
15 грудня, 07:12
Стільниковий зв'язок і WiFi працюватимуть на півостріві
Окупаційна влада Криму відключатиме місцевих від інтернету «заради безпеки»
17 грудня, 19:34

Події в Україні

В Україні завершено випробування безпілотників на оптоволокні
В Україні завершено випробування безпілотників на оптоволокні
Відразу після школи підписав контракт із ЗСУ. Згадаймо майора розвідки Миколу Дупешка
Відразу після школи підписав контракт із ЗСУ. Згадаймо майора розвідки Миколу Дупешка
Ранкова атака на Херсон: кількість постраждалих зростає, є загиблий
Ранкова атака на Херсон: кількість постраждалих зростає, є загиблий
Росіяни вночі вдарили по інфраструктурі Сум
Росіяни вночі вдарили по інфраструктурі Сум
Втрати ворога станом на 20 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Удар РФ по Кривому Рогу: є поранені, пошкоджено житлові будинки та лікарня
Удар РФ по Кривому Рогу: є поранені, пошкоджено житлові будинки та лікарня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
28K
Чехія може скасувати тимчасовий захист українців: названо умову
21K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
15K
Нардепи Яременко та Порошенко ледь не побилися в парламенті (відео)

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua