Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зухвале пограбування маєтку у Лондоні на $13 млн: що вчинив злочинець

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зухвале пограбування маєтку у Лондоні на $13 млн: що вчинив злочинець
Ювелірні вироби зі смарагдами вартістю понад £10 млн зникли
фото: Met Police

Ювелірні вироби вартістю мільйони фунтів стерлінгів, а також дизайнерські сумки були викрадені з будинку на Примроуз-Хілл у Лондоні

Грабіжник проник у особняк у британському Лондоні та викрав ювелірних прикрас на 10,4 млн фунтів стерлінгів (близько $13 млн – «Главком»). Про це пише The Independent з посиланням на лондонського поліцейського Пауло Робертса.

«Підозрюваний викрав ювелірні вироби вартістю 10,4 млн фунтів стерлінгів, більшість з них мають характерний і унікальний дизайн, а тому легко виділяються з-поміж інших», – наводяться в газеті слова співробітника поліції.

3 фото
На весь екран

Зазначається, що злочинець діяв поодинці. Під час відсутності господарів будинку він проник у особняк і викрав золотий браслет зі смарагдами, каблучки з діамантами та сапфірами, діамантові сережки, а також безліч кольє з діамантів та сапірів.

«Білий чоловік у віці від 20 до 30 років увірвався в будинок на Avenue Road між 17:00 і 17:30 7 грудня, залізши через вікно другого поверху. Підозрюваний був одягнений у темну толстовку та штани та сіру бейсболку, а обличчя прикривав», – повідомила столична поліція.

Крім того, зловмисник вкрав сумку Hermes вартістю 150 000 фунтів стерлінгів (близько $188 тис. – «Главком»). Зазначається, що господарі зниклих коштовностей готові віддати тому, хто допоможе розшукати злодія, півмільйона фунтів ($627 тис. – «Главком») і 10% вартості кожної знайденої речі.

Раніше великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди.Спочатку збитки оцінювалися в 500 тис. євро, але потім було переглянуто до 300 тис. євро, уточнило джерело. 

Читайте також:

Теги: пограбування поліція будинок чоловік злочинець Лондон злочин Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після падіння літака Azerbaijan airlines генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу
Смерть у небі, кара на землі. Чи відповість Путін за ще один збитий літак?
27 грудня, 2024, 17:27
З 28 листопада на протестах у Грузії було затримано 293 особи, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе
Шоста доба протестів. Що зараз відбувається у містах Грузії
3 грудня, 2024, 21:37
Журналіст Портников пропонував американсько-українському YouTube-блогеру Любарському оплатити трансфер до Харкова
Дебати, які не відбулися. Що відомо про конфлікт журналіста Портникова та блогера Любарського
11 грудня, 2024, 16:56
Біля будинку стояла прикаркована орендована автівка
Ліквідація російського генерала у Москві: спецслужби зацікавила автівка на місці вибуху
17 грудня, 2024, 14:40
Постраждалих серед населення немає
Атака дронів на Київщину: фото наслідків
23 грудня, 2024, 10:48
Обвинувальний акт слідчі скерували до суду
Одещина: перед судом постане жінка, яка зарізала сина
25 грудня, 2024, 20:21
Близько 09:25 ранку в районі міста чути було близько 10 гучних вибухів
На Курщині уражено керування 810-ї бригади морської піхоти РФ
25 грудня, 2024, 12:27
Кожен учасник оборудки відповідав за певний напрям: одні займались виготовленням підроблених документів, а інші – транспортували автомобілі до прикордонної області, де продавали їх
Правоохоронці викрили схему продажу до ЄС авто, викрадених під час окупації на Київщині
25 грудня, 2024, 22:09
У Росії чоловік протаранив будівлю колишнього військкомату і підпалив авто
У Росії чоловік протаранив будівлю колишнього військкомату і підпалив авто
25 грудня, 2024, 23:20

Соціум

Зухвале пограбування маєтку у Лондоні на $13 млн: що вчинив злочинець
Зухвале пограбування маєтку у Лондоні на $13 млн: що вчинив злочинець
Книжки для школярів. Путін дав нове доручення
Книжки для школярів. Путін дав нове доручення
У Варшаві відбудеться масштабний протест фермерів проти імпорту з України
У Варшаві відбудеться масштабний протест фермерів проти імпорту з України
Бойовий дух солдатів КНДР, які воюють на Курщині, впав: деталі від розвідки
Бойовий дух солдатів КНДР, які воюють на Курщині, впав: деталі від розвідки
У Нью-Йорку сталась стрілянина біля нічного клубу: щонайменше 10 людей поранено
У Нью-Йорку сталась стрілянина біля нічного клубу: щонайменше 10 людей поранено
«Україні дуже не пощастило». Соціолог назвав ймовірного президента США, який би зупинив Путіна
«Україні дуже не пощастило». Соціолог назвав ймовірного президента США, який би зупинив Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
30K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
13K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua