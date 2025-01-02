Зухвале пограбування маєтку у Лондоні на $13 млн: що вчинив злочинець

Ювелірні вироби вартістю мільйони фунтів стерлінгів, а також дизайнерські сумки були викрадені з будинку на Примроуз-Хілл у Лондоні

Грабіжник проник у особняк у британському Лондоні та викрав ювелірних прикрас на 10,4 млн фунтів стерлінгів (близько $13 млн – «Главком»). Про це пише The Independent з посиланням на лондонського поліцейського Пауло Робертса.

«Підозрюваний викрав ювелірні вироби вартістю 10,4 млн фунтів стерлінгів, більшість з них мають характерний і унікальний дизайн, а тому легко виділяються з-поміж інших», – наводяться в газеті слова співробітника поліції.

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Зазначається, що злочинець діяв поодинці. Під час відсутності господарів будинку він проник у особняк і викрав золотий браслет зі смарагдами, каблучки з діамантами та сапфірами, діамантові сережки, а також безліч кольє з діамантів та сапірів.

«Білий чоловік у віці від 20 до 30 років увірвався в будинок на Avenue Road між 17:00 і 17:30 7 грудня, залізши через вікно другого поверху. Підозрюваний був одягнений у темну толстовку та штани та сіру бейсболку, а обличчя прикривав», – повідомила столична поліція.

Крім того, зловмисник вкрав сумку Hermes вартістю 150 000 фунтів стерлінгів (близько $188 тис. – «Главком»). Зазначається, що господарі зниклих коштовностей готові віддати тому, хто допоможе розшукати злодія, півмільйона фунтів ($627 тис. – «Главком») і 10% вартості кожної знайденої речі.

Раніше великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди.Спочатку збитки оцінювалися в 500 тис. євро, але потім було переглянуто до 300 тис. євро, уточнило джерело.