Інфляція в Україні набирає обертів: Нацбанк назвав причини

Інфляційний тиск посилився через зростання витрат бізнесу та вплив девальвації на ціни

У листопаді 2024 року споживча інфляція в Україні зросла до 11,2% у річному вимірі, перевищивши попередні прогнози. Основним чинником зростання залишається продовольча інфляція, а також пришвидшення адміністративно регульованих цін. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Фундаментальний інфляційний тиск посилився через подорожчання оброблених харчових продуктів, зростання витрат бізнесу на енергозабезпечення та оплату праці, а також через вплив девальвації на ціни. У листопаді базова інфляція досягла 9,3% у річному вимірі.

Підвищення цін на харчові продукти спричинене зниженням пропозиції окремих сільгоспкультур і тваринницької продукції, що призвело до подорожчання як сирих, так і оброблених продуктів. Зростання цін на непродовольчі товари прискорилося під впливом курсового чинника, зокрема сповільненням зниження цін на одяг і взуття.

Здорожчання також торкнулося послуг зв’язку, освіти, культури, відпочинку, а також ресторанного і готельного бізнесу. Це стало наслідком збільшення виробничих витрат. Зростання цін на паливо в річному вимірі сповільнилося завдяки зниженню світових цін на нафту та стриманому внутрішньому попиту.

Адміністративно регульована інфляція також пришвидшилася. Алкогольні й тютюнові вироби подорожчали через девальваційний ефект та очікуване підвищення акцизів із січня 2025 року. Однак мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги стримував більш суттєве зростання цін у цій категорії.

Зростання цін виробників у листопаді сповільнилося до 24,1% у річному вимірі, зокрема завдяки зниженню темпів зростання у сфері постачання електроенергії, газу. Проте в добувній промисловості відновилося зростання цін через збільшення глобального попиту та внутрішні чинники, такі як дефіцит кадрів і зростання витрат на енергію й логістику.

Нагадаємо, за підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%.

Як відомо, зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

До слова, у грудні 2024 року видатки державного бюджету України становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом – 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.