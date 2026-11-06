Смертельна ДТП на Вишгородщині: позашляховик збив пішохода на трасі до Києва

Унаслідок отриманих травм 52-річний потерпілий загинув на місці події до приїзду медиків

На автодорозі Київ – Вишгород – Десна трапилася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Про це повідомили в поліції Київської області, інформує «Главком».

За попередніми даними правоохоронців, 60-річний керманич автомобіля Hyundai Tucson, рухаючись у напрямку столиці, наїхав на чоловіка, який перетинав проїжджу частину переходив дорогу у невстановленому місці. Унаслідок отриманих травм 52-річний потерпілий загинув на місці події до приїзду медиків.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом наїзду маршрутки на малолітнього хлопчика у Деснянському районі. Аварія близько 18:30 години на перехресті вулиці Рейгана з вулицею Ніколаєва. Попередньо правоохоронці встановили, що водій маршрутного автобуса Аtaman виїхав на вказане перехрестя на червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на дев'ятирічного хлопчика, який перетинав проїжджу частину на самокаті по регульованому пішохідному переходу.

Раніше у Білій Церкві на перехресті вулиць Князя Володимира та Шевченка трапилась дорожньо-транспортна подія. За попередніми даними правоохоронців, 27-річний водій мотоцикла Kovi не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet під керуванням 38-річного чоловіка. Внаслідок падіння двоколісний транспорт продовжив рух та збив жінку, яка раптово на заборонений сигнал світлофора вийшла на регульований пішохідний перехід.