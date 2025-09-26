Головна Скотч Шоу-біз
Оголошено склад журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
У відборі представника від України вже залучені Світлана Тарабарова та Alyona Alyona
фото: Facebook/suspilne.eurovision

Три представники українського шоу-бізнесу отримали право сидіти в суддівських кріслах

Став відомий склад журі фіналу Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025. 12 жовтня вони разом з глядачами оберуть представника від нашої країни на пісенному конкурсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Мовлення».

Співак та автор пісень Влад Дарвін (Vlad Darwin), генеральна продюсерка музичних телеканалів «М1» та «М2» Натела Чхартішвілі-Зацаринна, та музична виконавиця, телеведуча Мішель Андраде (Michelle Andrade) стали членами журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025.

Оголошено склад журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 фото 1
фото: Facebook/suspilne.eurovision
Оголошено склад журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 фото 2
фото: Facebook/suspilne.eurovision

На відміну від Нацвідбору на доросле, класичне Євробачення, членів журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 не обирали шляхом голосування в додатку «Дія». Ведучими концерту, на якому 12 жовтня оберуть представника від України, стали Тімур Мірошниченко, Анна Тульєва та співачка Маша Кондратенко.

В Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2025 також працюють кліпмейкер, режисер, продюсер Антон Пожидаєв та режисер, хореограф Данило Дємєхін. Креативний продюсер і режисер-постановник створюватимуть номери для фіналістів, пісні для яких писатимуть музична продюсерка Світлана Тарабарова та сонграйтерка Alyona Alyona.

Цьогоріч на участь у Нацвідборі було подано рекордні понад 510 заявок. До лонглиста увійшли 16 артистів та колективів, а фіналістів буде шестеро. Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2025 вдруге за історію проведення відбудеться у Грузії. Фінал пройде 13 грудня у столиці Тбілісі.

Раніше «Главком» розповідав, що гурт Kazka підтвердив чутки про плани повернутися на Нацвідбір Євробачення. Водночас організатори прокремлівського аналога Євробачення підставили Саудівську Аравію та США.

