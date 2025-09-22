Клоноване Євробачення. Російська пропаганда визнала свою неймовірну брехню

Серед учасників – переважно країни, які або перебувають у сфері впливу РФ

Російська пропаганда заплуталась у власній брехні щодо «Інтербачення»

Російські державні медіа в черговий раз не змогли дійти згоди у висвітленні проєкту «Інтербачення» як «альтернативу» відомому міжнародному конкурсу пісні «Євробачення». Цього разу курйоз стався з інформаційним агентством ТАСС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

скріншот

Спершу у своєму матеріалі вони написали, що трансляцію «Інтербачення» подивилися 4 мільярди глядачів у всьому світі. Однак невдовзі публікація була відредагована, і гучна заява перетворилася на більш обережну: трансляція «була доступна» 4 мільярдам глядачів.

Підміна понять про кількість переглядів – це фактична брехня пропагандистів, адже навіть найпопулярніші світові події на кшталт фіналу чемпіонату світу з футболу або відкриття Олімпійських ігор не збирають такої аудиторії.

Пропаганда російського успіху виглядає сумнівною. Навіть сама заява про «доступність» для 4 млрд може бути фейком.Трансляції проєкту в Європі, США чи Азії відсутні, а технічна «доступність» не означає реальної зацікавленості.

Як відомо, у Росії завершився псевдоміжнародний пісенний конкурс «Інтербачення», який Кремль активно просуває як ідеологічну альтернативу Євробаченню. Захід пройшов під гаслами «традиційних цінностей» та культурної «багатополярності», пише «Главком».

Переможцем конкурсу став представник В’єтнаму – співак Duc Phuc із композицією на основі в’єтнамських легенд. Кремлівські ЗМІ подали це як «знак довіри до Росії від світової спільноти», хоч сам конкурс критикують за закритість і контроль з боку влади.