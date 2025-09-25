Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Віталій Козловський оголився у ванній та зробив заяву. Знаменитості відреагували

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Артист підготував фанатам відверте відео
фото: колаж Главком

Музичний виконавець активно повертає звучання своїм старим хітам

Співак, військовослужбовець Віталій Козловський заінтригував соцмережі майбутнім релізом. Артист показав фрагмент нового кліпу на хіт Знаєш. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Козловського.

У короткому відвертому відео 40-річний Віталій Козловський позує оголеною спиною під потоком води в душі. Зйомка йде з ліжка, на якому помітні жіночі ніжки. Акцент в кадрі зроблений на сідниці артиста, який приховують жовте листя тропічної рослини.

У підписі до ролика, який менш ніж за добу набрав тисячі лайків та коментарів, Козловський натякнув на реліз нового кліпу на пісню «Знаєш». Вперше її почули у 2007 році, а вже 2008-го вийшов новий кліп на неї. Після вирішення багаторічних судових суперечок з експродюсером Ігорем Кондратюком, Козловський повертає нове звучання своїм хітам та активно гастролює.

@vkozlovskiy

 

♬ оригінальний звук - Vitaliy Kozlovskiy

На відверте відео військовослужбовця, який зараз займається патронатною службою у 22 ОМБр, відреагували деякі представники українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, колишня обраниця Козловського, інфлюєнсерка Раміна Есхакзай.

Віталій Козловський оголився у ванній та зробив заяву. Знаменитості відреагували фото 1
фото: Instagram/vkozlovsky_music

Не пройшли повз гарячого контенту від Козловського співачка Оля Цибульська та блогерка Аліна Шаманська. Режисер кліпу Антон Пожидаєв зауважив, що багато матеріалу у підсумку не увійшло до фінальної версії кліпу. Свої коментарі залишили і інші користувачі соцмереж. Багато хто з них звернув увагу на тінь праворуч, на якому можна розгледіти силует тіла Козловського.

  • Як перестати дивитись на тінь? Відео 5 секунд, в мене по 10 кругу.
  • А чи не могли б ви трішки відсунути вазу з тими сухими листками?!
  • Побачила тінь і аж очі відкрились широко.
Віталій Козловський оголився у ванній та зробив заяву. Знаменитості відреагували фото 2
скриншоти: Instagram/vkozlovsky_music

Раніше «Главком» розповідав, яку обіцянку дала собі співачка Надя Дорофєєва. Водночас музична виконавиця Оля Полякова звернулась до президента Франції.

Читайте також:

Теги: кліп музика Віталій Козловський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Віталій Козловський оголився у ванній та зробив заяву. Знаменитості відреагували
Віталій Козловський оголився у ванній та зробив заяву. Знаменитості відреагували
Напівоголена Надя Дорофєєва зізналась, яку обіцянку дала собі
Напівоголена Надя Дорофєєва зізналась, яку обіцянку дала собі
Жити за 500 грн в місяць? Риммі Зюбіній довелося пояснювати свої слова, які спровокували хейт
Жити за 500 грн в місяць? Риммі Зюбіній довелося пояснювати свої слова, які спровокували хейт
Олег Винник повернувся до російськомовних пісень. Головна «вовчиця» підтримала співака (відео)
Олег Винник повернувся до російськомовних пісень. Головна «вовчиця» підтримала співака (відео)
Холостяк Тарас Цимбалюк зухвало порушив дрескод Одеського міжнародного кінофестивалю (фото)
Холостяк Тарас Цимбалюк зухвало порушив дрескод Одеського міжнародного кінофестивалю (фото)
Уповноважений президента пояснив, як санкції зіпсували життя Лорак та Повалій
Уповноважений президента пояснив, як санкції зіпсували життя Лорак та Повалій

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua