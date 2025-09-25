Віталій Козловський оголився у ванній та зробив заяву. Знаменитості відреагували

Музичний виконавець активно повертає звучання своїм старим хітам

Співак, військовослужбовець Віталій Козловський заінтригував соцмережі майбутнім релізом. Артист показав фрагмент нового кліпу на хіт Знаєш. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Козловського.

У короткому відвертому відео 40-річний Віталій Козловський позує оголеною спиною під потоком води в душі. Зйомка йде з ліжка, на якому помітні жіночі ніжки. Акцент в кадрі зроблений на сідниці артиста, який приховують жовте листя тропічної рослини.

У підписі до ролика, який менш ніж за добу набрав тисячі лайків та коментарів, Козловський натякнув на реліз нового кліпу на пісню «Знаєш». Вперше її почули у 2007 році, а вже 2008-го вийшов новий кліп на неї. Після вирішення багаторічних судових суперечок з експродюсером Ігорем Кондратюком, Козловський повертає нове звучання своїм хітам та активно гастролює.

На відверте відео військовослужбовця, який зараз займається патронатною службою у 22 ОМБр, відреагували деякі представники українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, колишня обраниця Козловського, інфлюєнсерка Раміна Есхакзай.

Не пройшли повз гарячого контенту від Козловського співачка Оля Цибульська та блогерка Аліна Шаманська. Режисер кліпу Антон Пожидаєв зауважив, що багато матеріалу у підсумку не увійшло до фінальної версії кліпу. Свої коментарі залишили і інші користувачі соцмереж. Багато хто з них звернув увагу на тінь праворуч, на якому можна розгледіти силует тіла Козловського.

Як перестати дивитись на тінь? Відео 5 секунд, в мене по 10 кругу.

А чи не могли б ви трішки відсунути вазу з тими сухими листками?!

Побачила тінь і аж очі відкрились широко.

