«Впаркувалась в чужу машину». Засновниця «Дикого театру» показала фото наслідків інциденту

Ярослава Кравченко відносно нещодавно сіла за кермо автомобіля

Директорка «Дикого театру» Ярослава Кравченко пошкодила транспортний засіб іншої людини. В той час зірка Телебачення Торонто була за кермом власного автомобіля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Ярослави Кравченко.

«За кермом – місяць. Сьогодні (п'ятниця, 12 вересня. – «Главком») вперше впаркувалась в чужу машину. Боже, як же мені везе на людей! Я набрала номер, сказала, що зачепила, вийшов власник, протер серветкою, допоміг запаркуватися, а потім ще віддзвонив, що ВДшкою (народна назва засобу WD-40, універсального аерозолю, призначеного для витіснення вологи, захисту від корозії, мастила та очищення. – «Главком») витер і мої двері. «Ну, в мене не мерс», – сказав він. «Ну, у мене теж», – відповіла я. На тому і розійшлись», – зазначила Кравченко та показала подряпину, яку залишила на автомобілі.

Подряпина на автомобілі, яку залишила після інциденту Ярослава Кравченко фото: Facebook/aroslava.kravcenko.316569

Кравченко наголосила, що за місяць керування авто вона наїздила 1500 км дистанції. Так, наприклад, директорка «Дикого театру» двічі каталась в Умань (Черкаська область). І стільки ж разів створила аварійну ситуацію.

«Але пронесло, їздила на ручніку, на порожньому баку, поміняла лямбда зонд, масло, фільтри, зробила балансування, заправлялась, міняла запобіжники, на СТО, шиномонтаж і тп», – підсумувала Ярослава Кравченко.

Ярослава Кравченко – українська акторка театру й кіно, телеведуча та волонтерка. Народилася 1983 року у Кропивницькому, навчалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення. Стала відомою завдяки грі у виставах театру «Дах» та ролям у фільмах і серіалах. Широку популярність здобула як ведуча гумористичного шоу «Телебачення Торонто», де її гострий стиль і почуття гумору полюбилися багатьом глядачам. Після початку повномасштабної війни активно займається волонтерством і підтримкою українських військових.

