Донька Віктора Ющенка пожартувала про новий помаранчевий iPhone 17

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Третій президент України зі старшою донькою
фото: Facebook/vitalinayushchenko

Віталіна Ющенко відреагувала на новинку від корпорації Apple

Бізнесвумен, громадська діячка Віталіна Ющенко відреагувала на презентацію нових продуктів компанії Apple. Окрему увагу старша донька третього президента України Віктора Ющенка звернула iPhone 17 Pro. Смартфон представлений в помаранчевому кольорі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Віталіни Ющенко.

Донька третього президента України провела паралель з Помаранчевою революцією (листопад 2004 – січень 2005) та хобі Віктора Ющенка, бджолярством.

«Apple представляє iPhone 17 Pro «Yushchenko Edition» в ексклюзивному кольорі «Помаранчевий світанок»! В комплекті йде унікальна фіча – «Трипільська динаміка». Тепер він сам знаходить бджолярів. Також Apple зробили апгрейд камери в iPhone 17 Pro. Тепер вона може знімати в режимі «історичної реконструкції», автоматично додаючи до ваших фотографій елементи Трипільської культури, розмитий фон і, звичайно, легкий помаранчевий фільтр. Телефон навіть пахне медом, а батарея тримає рівно стільки, скільки тривав Майдан. Без зарядки!», – зазначила Віталіна Ющенко.

Свою гумористичну публікацію вона доповнила фотографію з батьком та телефонами. На одному з них розмістили символіку Помаранчевої революції: підкову, знак оклику та слово «Так».

Донька Віктора Ющенка пожартувала про новий помаранчевий iPhone 17 фото 1
фото: Facebook/vitalinayushchenko

Віктор Ющенко не пройшов повз публікації Віталіни. Третій президент України опублікував спільне фото з донькою та залишив коментар: «Також він не має Face ID. Але має «Vyshyvanka ID», який розблоковується, лише якщо ви носите вишиванку». У відповіді Віталіна Ющенко публічно зізналась батькові в любові.

Донька Віктора Ющенка пожартувала про новий помаранчевий iPhone 17 фото 2
скриншот: Facebook/vitalinayushchenko

Раніше «Главком» розповідав, що iPhone 17 Pro зможе працювати майже два дні на одному заряді. Водночас Віктор Ющенко висловився про переговори Трампа та Байдена на Алясці.

Теги: Віктор Ющенко Apple смартфон

Коментарі — 0

