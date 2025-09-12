Детектив НАБУ спричинив криваве ДТП. З'явились нові деталі

ЗМІ: у службовому авто детектива НАБУ виявили підроблені документи

З'явились нові деталі кривавої ДТП, яку 11 вересня скоїв співробітник НАБУ на Івано-Франківщині. За інформацією джерел «Уніану», детектива Бюро звати Сергій Нагорнюк.

Як розповідають джерела ЗМІ у правоохоронних органах, детектив НАБУ не просто вчинив аварію на службовій машині, а рухався на швидкості 200 км/год – виїхав на зустрічну смугу та врізався у Mercedes Sprinter.

Фото з місця ДТП фото: dbr.gov.ua

Удар був такої сили, що авто потерпілого перетворилося на металобрухт, а сам водій Mercedes зазнав серйозних травм – одна нога ампутована, а інша – розтрощена. Наразі він перебуває в реанімації.

За даними свідків, на яких посилається Уніан, на місце пригоди одразу приїхали інші співробітники НАБУ, які чинили тиск на поліцію та намагалися «зам'яти» справу. Також – не давали свідкам знімати відео наслідків ДТП. Цих детективів вдалося ідентифікувати – допомагати колезі уникнути відповідальності приїхали Ірина Молчанюк та Микола Вальчук.

Окрім того, стверджується, що в авто Нагорнюка знайшли «липові» посвідчення МВС та СБУ. І це може стати приводом для відкриття ще однієї справи за підробку документів.

Нагадаємо, увечері 11 вересня в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода. У ній постраждав детектив Національного антикорупційного бюро.

Як зазначили у НАБУ, на момент аварії співробітник перебував у службовому відрядженні. У результаті аварії обидва водії транспортних засобів отримали травми та були госпіталізовані. Бюро наголошує, що детектив перебував у тверезому стані.