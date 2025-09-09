Головна Київ Новини
search button user button menu button

Потрійна ДТП у Яготині: чотирьох людей госпіталізовано до лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Потрійна ДТП у Яготині: чотирьох людей госпіталізовано до лікарні
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху
фото: Національна поліція України

Попередньо встановлено, що 43-річний водій Hyundai не впорався з керуванням та зіткнувся з Lanos

У Яготині на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Чотирьох постраждалих госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію області.

Попередньо встановили, що 43-річний водій Hyundai не впорався з керуванням та зіткнувся з Lanos. За кермом останнього перебував 30-річний місцевий житель, який рухався у зустрічному напрямку.

Далі Lanos допустив зіткнення з автомобілем Nissan, під керуванням 55-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП постраждали водій Hyundai, водій Nissan та двоє його пасажирів – 28-річний чоловік і 23-річна жінка. Їх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286 ККУ).

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув правоохоронець. Аварія сталася на вул. Олени Теліги у Києві. Штаб-сержант військової частини, перебуваючи за кермом службової автівки, не впорався з керуванням і допустив занос та виїхав на зустрічну смугу.

До слова, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

Читайте також:

Теги: ДТП Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи
11 та 12 серпня у Бучанській громаді будуть планові відключення світла: графік та адреси
11 серпня, 08:24
Кадр з місця ДТП на Окружній
Масштабна ДТП сталася на Окружній у Києві. Є постраждалі (відео)
10 серпня, 11:37
Унаслідок аварії люди не постраждали
Біля Немирова перекинулась вантажівка: дорогу засипало зерном (фото)
18 серпня, 11:24
Більшість людей не були пристебнуті ременями безпеки
У Нью-Йорку автобус з туристами злетів з дороги: є жертви
23 серпня, 03:19
Правоохоронці продовжують розслідувати обставини події
Поліція на Київщині розслідує смерть немовляти: під підозрою лікарі
29 серпня, 17:36
Уродженець Львова не став ігнорувати обурення земляків та прокоментував інцидент
Слідом за Yaktak співак Ivan Navi перепросив за концерт в день масованого обстрілу Києва
29 серпня, 18:03
У Вишгороді зайнялась пожежа
У Вишгороді зафіксовано влучання внаслідок атаки дронів
3 вересня, 02:10
Чоловік із човна за допомогою дев'яти підйомних пасток впіймав 729 карасів сріблястих та коропів
Браконьєр наловив на майже 1,2 млн грн карасів та коропів на Київщині
4 вересня, 15:30
На Одещині поліцейські затримали водійку автомобіля, яка допустила ДТП та загибель двох дітей
На Одещині двоє дітей загинули в ДТП: 22-річну водійку затримано
Вчора, 05:08

Новини

Всесвітньо відомий художник Іван Марчук подарував свою картину Музею історії Києва
Всесвітньо відомий художник Іван Марчук подарував свою картину Музею історії Києва
Потрійна ДТП у Яготині: чотирьох людей госпіталізовано до лікарні
Потрійна ДТП у Яготині: чотирьох людей госпіталізовано до лікарні
Суд призначив покарання чоловікові, який викрав рюкзак військового у метро
Суд призначив покарання чоловікові, який викрав рюкзак військового у метро
Несподіваний грім злякав жителів столиці: синоптикиня заспокоїла киян
Несподіваний грім злякав жителів столиці: синоптикиня заспокоїла киян
Київ попрощався із 19-річною військовою Дар’єю Лопатіною (фото)
Київ попрощався із 19-річною військовою Дар’єю Лопатіною (фото)
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
12K
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
5077
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
2297
У великих російських містах дефіцит бензину
1962
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua