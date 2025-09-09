Потрійна ДТП у Яготині: чотирьох людей госпіталізовано до лікарні

Попередньо встановлено, що 43-річний водій Hyundai не впорався з керуванням та зіткнувся з Lanos

У Яготині на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Чотирьох постраждалих госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію області.

Попередньо встановили, що 43-річний водій Hyundai не впорався з керуванням та зіткнувся з Lanos. За кермом останнього перебував 30-річний місцевий житель, який рухався у зустрічному напрямку.

Далі Lanos допустив зіткнення з автомобілем Nissan, під керуванням 55-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП постраждали водій Hyundai, водій Nissan та двоє його пасажирів – 28-річний чоловік і 23-річна жінка. Їх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286 ККУ).

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув правоохоронець. Аварія сталася на вул. Олени Теліги у Києві. Штаб-сержант військової частини, перебуваючи за кермом службової автівки, не впорався з керуванням і допустив занос та виїхав на зустрічну смугу.

До слова, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.