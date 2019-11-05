Вся в маму: младшая дочь Деми Мур едва не умерла из-за передозировки наркотиками



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Таллула Мур Фото: instagram.com/buuski/

Наследница Деми Мур и Брюса Уиллиса приняла участие в ток-шоу, в котором откровенно рассказала о пагубном пристрастии

Младшая дочь звездных родителей Таллула Мур призналась, что страдала от наркозависимости и едва не умерла от передозировки запрещенными препаратами.

Поначалу, с 14 лет девушка увлекалась алкоголем, однажды у нее даже началась интоксикация от чрезмерно выпитого спиртного. В 17 лет Таллулу арестовали за то, что та появилась на улице в нетрезвом виде. Несмотря на это, дочь Деми Мур не собиралась останавливаться и еще больше пускалась во все тяжкие.

Однажды после слишком большой дозы сознание девушки отключилось. Благо, что рядом вовремя оказалась ее сестра Скаут. Она зашла проведать Таллулу и заодно рассказать, что у молодой супруги их отца, актера Брюса Уиллиса, скоро будет ребенок. Скаут пыталась разбудить сестренку, но тщетно.

Многие уверены, что к такому раскладу привел печальный пример их родительницы, которая тоже страдала от алкогольной и наркотической зависимостей.