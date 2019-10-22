Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Премьера сезона состоится 17 ноября 2019 года

Стриминговый сервис Netflix представил расширенный трейлер третьего сезона сериала «Корона» о британской королеве Елизавете II и ее семье. Ролик появился на YouTube-канале сервиса.

В этом сезоне Елизавету II сыграет получившая в этом году «Оскар» Оливия Колман («Фаворитка»). Одной из главных сюжетных линий сезона, судя по трейлеру, станет соперничество правящей королевы с младшей сестрой Маргарет, роль которой исполнит Хелена Бонем Картер.

Также одним из ключевых конфликтов станет непростой для монархии период: середина 1960-х – начало 1970-х, так называемая эра Вильсона, когда бастовали шахтеры и королева столкнулась с агрессией партии лейбористов. На экране появится и Маргарет Тэтчер (Джилиан Андерсон).