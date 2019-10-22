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    Шоу-биз

    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»

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    Фото: imdb - Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Фото: imdb

    Премьера сезона состоится 17 ноября 2019 года

    Стриминговый сервис Netflix представил расширенный трейлер третьего сезона сериала «Корона» о британской королеве Елизавете II и ее семье. Ролик появился на YouTube-канале сервиса.

    В этом сезоне Елизавету II сыграет получившая в этом году «Оскар» Оливия Колман («Фаворитка»). Одной из главных сюжетных линий сезона, судя по трейлеру, станет соперничество правящей королевы с младшей сестрой Маргарет, роль которой исполнит Хелена Бонем Картер.

    Также одним из ключевых конфликтов станет непростой для монархии период: середина 1960-х – начало 1970-х, так называемая эра Вильсона, когда бастовали шахтеры и королева столкнулась с агрессией партии лейбористов. На экране появится и Маргарет Тэтчер (Джилиан Андерсон).

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    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Корона»
    Фото: imdb

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    трейлер
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